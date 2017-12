Waldshut-Tiengen Glosse: Der Mann ohne Ledertasche

Charles Bukowski verarbeitete in „Der Mann mit der Ledertasche“ mit gewohnt schamlosem Humor seine Erlebnisse als Angestellter der amerikanischen Post. Südkurier-Volontär Julian Kares hat mit seiner Ledertasche ganz andere Probleme.

Der Briefträger Henry Chinaski trinkt, wettet und legt sich ständig mit seine Vorgesetzten bei der Post an. Er ist „Der Mann mit der Ledertasche“. Charles Bukowski verarbeitete im gleichnamigen Roman mit gewohnt schamlosem Humor seine Erlebnisse als Angestellter der amerikanischen Post.

Für meine Kollegen bin ich der Mann mit der Ledertasche. Als vorweihnachtliches Geschenk kam die Tasche in meinen Besitz. Seitdem begleitet sie mich, berufsbedingt mit Schreibutensilien und Notizblöcken vollgestopft.

Nun möchte ich mich nicht mit Henry Chinaski vergleichen. Bisher habe ich mich nicht mit meinen Chefs angelegt und wette höchstens auf ausgewählte Spiele der Fußball-Bundesliga. Vom ersten Laster kann ich mich nicht freisprechen: Durch gehaltvolle Getränke in einer Waldshuter Lokalität war ich zwei Wochen ein verzweifelter Mann ohne Ledertasche. Seit dem 7. Dezember durchsuchte ich die Schränke der Redaktion, verhörte meine Kollegen und ermittelte bei Ebay-Kleinanzeigen, in der Hoffnung, dass das verloren gegangenen Stück seinen Weg zu mir findet. Doch der Optimismus schwand täglich, dafür wuchs die Verärgerung über meinen unauffindbaren Wegbegleiter.

Am vergangenen Mittwoch endete der Kummer abrupt, es blinkte ein Licht auf dem Smartphone. Ein mir unbekannter Sebastian Vötter schrieb, ob ich nicht meine Ledertasche in seiner Kneipe abholen möchte, seit zwei Wochen liege sie unter dem Tresen. Mein Tipp: Wer sich über seine Geschenke doppelt freuen möchte, der sollte einfach etwas Wertvolles über Weihnachten verlieren. Vorausgesetzt es findet sich ein ehrlicher Finder, dann erfreut man sich an zwei Bescherungen.

