Waldshut-Tiengen Glosse: Das Fasnachts-Fazit eines Zugezogenen

SÜDKURIER-Volontär Julian Kares erlebt zum ersten Mal die alemannische Fasnacht in Waldshut.

Es waren verrückte sechs Tage für mich als Zugezogener. Zum ersten Mal in meinem Leben erlebte ich die alemannische Fasnacht in Waldshut. Nicht als Zuschauer, sondern als Teil einer traditionsreichen Zunft. Ein Fremder, mittendrin im Fasnachts-Trubel: Ich erlebte das Auswürfeln des Narros, weckte als Geltentrommler die Stadt und tanzte beim Kappenabend auf der Reeperbahn. Ich nahm alles mit – eine bleierne Schwere im Schädel, angekratzte Stimmbänder und verstopfte Nasenhöhlen sind dafür der Beweis. Vielleicht würde dagegen Mehlsuppe aus dem Rheinischen Hof helfen, am Schmutzigen Dunschdig war sie mein Energie-Lieferant vom Morgengrauen bis in die Nacht hinein.

Im Hintergrund wird gearbeitet

Ich habe in den Tagen einen Einblick in die Arbeit der Zunft bekommen, die einem Außenstehenden meist verborgen bleibt. Vordergründig sieht es so aus, als würden die Narren von einem Fest gut gelaunt zur nächsten Feierei springen. Der Hintergrund einer gelungenen Fasnacht ist ein anderer: Das Engagement der Mitglieder der Narro-Zunft war in diesen Tagen enorm. Es gab Bewirtungsdienste, ein ständiges Auf- und Abbauen bei den Veranstaltungen, der Kinder-Umzug musste geleitet oder die Närrische Gass organisiert werden.

Narren beschweren sich nicht

Sechs kräftezehrende Tage mit wenig Schlaf, keiner der Narren hat sich darüber beschwert. Brauchtum sei eben kein Zuckerschlecken, so heißt es dort. Es ist schon beachtlich: Durch Kameradschaft wird eine Tradition über Jahrhunderte fortgeführt. Der Zugezogene hat das in Waldshut am eigenen Leib miterleben dürfen.

