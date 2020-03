von von Susann Duygu-D'Souza

Das Auto sackte damals mitsamt seinem Fahrer so tief in den Beton ein, dass beide nur mit Hilfe eines Radladers aus der misslichen Situation befreit werden konnten. Oder können Sie sich noch an den Unfall auf dem Obi-Parkplatz in Waldshut-Tiengen vor sieben Jahren erinnern, als ein Rentner das Gas- und Bremspedal beim Parken verwechselte und so auf einem gegenüberliegenden Auto landete?

Mit einer roten Boje markierten Polizeibeamte der Wasserschutzpolizei den Fundort des vermissten Streifenwagens auf dem Rhein bei Mumpf – zwei Jahre nach seinem Verschwinden. | Bild: Obermeyer, Justus

Einer der spektakulärsten Fälle in der Region war sicher das Polizeiauto, das vor ein paar Jahren in Bad Säckingen bei einem Einsatz wegen einer nicht angezogenen Handbremse in den Rhein rollte und erst Jahre später von einem Hobby-Taucher entdeckt wurde. Damals wurde deutschlandweit darüber berichtet, und die Geschichte sorgte auch im TV immer wieder für Lacher.

Aber auch die Waldshuter Innenstadt birgt anscheinend so ihre Gefahren, wie ein Autofahrer erst am Dienstagmorgen erfahren musste. Der landete nämlich mit seinen Vorderrädern im kleinen Stadtbach, der die Kaiserstraße durchzieht. Hilfe gab es vom ADAC. Böse Zungen könnten jetzt von einer gerechten Strafe sprechen. Denn was hat ein Auto eigentlich in einer Fußgängerzone zu suchen? Aber vielleicht hat der Fahrer ja die Hinweisschilder einfach übersehen. Genauso wie den Stadtbach.