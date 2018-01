Lauchringen Glitzer und Glamour durch Harald Glööckler im Möbelhaus Dick

Der Designer Harald Glööckler stellte seine Betten-Kollektion im Lauchringer Möbelhaus vor.

Der Andrang um den roten Teppich im Möbelhaus Dick in Lauchringen ist groß. Smartphone-Kameras werden gezückt, nebenbei wird sich am Tablett der umherlaufenden Damen mit Sekt bedient. Musik setzt ein, der Star des Abends kommt in einer schwarzen Limousine vorgefahren. „Ist man in Lauchringen immer so schick angezogen", fragt Harald Glööckler, als er nach seinem Einlauf vor den rund 200 Neugierigen auf der Bühne steht. Es ist eine schillernde Figur,die das Mikrofon in der Hand hält. Doch wer ist der Mann mit dem millimetergenau gestutzten Bart, goldfarbenen Schuhen und glitzernden Fingernägeln?

Sein Markenzeichen ist die Extravaganz

Harald Glööckler ist Designer und Modeschöpfer, auch bekannt als langjähriger Moderator im Einkaufsfernsehen. Sein Markenzeichen ist die Extravaganz. Nun hat er bei Möbel Dick in Lauchringen die neuste Schöpfung präsentiert: seine Boxspringbetten-Kollektion. Die Namen, wie Pompöös oder Glamour, stehen sinnbildlich für seinen ausgefallenen Stil. Dabei denkt er schon an sein nächstes Projekt: „Wir wollen nicht nur das schönste Bett machen, sondern auch das teuerste“, sagt Glööckler. Swarovski-Steine über dem Schlafgemach – das passt zum glitzernd erscheinenden Modemacher. Der Bettenhersteller Femira, mit der Glööckler zusammenarbeitet, lässt die Umsetzung derzeit prüfen.

Der im schwäbischen Maulbronn geborene Glööckler ist mittlerweile selbst eine Marke. Zusammen mit Moderator Nik Herb vom Radio Seefunk steht Glööckler auf der Bühne des Möbelhauses. "Ich beantworte keine privaten Fragen", sagt der 52-Jährige, um kurz darauf selbst einen persönlichen Einblick zu gewähren: „Um 6 Uhr weckt mich der Hund, dann gibt es zuerst einen Kaffee. Mit einem Marmeladenbrötchen zum Frühstück geht es wieder ins Bett.“ Es ist eine Anekdote, die ihm im Publikum Sympathien einbringt. Die anschließende Autogrammstunde wird länger als geplant. Fotos werden gemacht, manchmal entwickelte sich ein kurzes Gespräch. Die schwarze Limousine wartet derweil draußen. Dort steht auch der Chauffeur des Designers und erklärt einem Fan im Gespräch, dass Glööckler privat ein „ganz, ganz toller Mensch ist.“

Zur Person

Harald Glööckler, bürgerlich Harald Glöckler, wurde am 30. Mai 1965 im schwäbischen Maulbronn-Zaisersweiher geboren. In einem Modehaus absolvierte er eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann. Im Jahr 1990 gründete der Designer zusammen mit seinem Lebenspartner Dieter Schroth das Modelabel „Pompöös“. 2004 fing der 52-Jährige an, Mode-Kollektionen, Schmuck oder Parfum über das Fernsehen zu verkaufen. Derzeit lebt Glööckler im pfälzischen Kirchheim.