von ska/uma

Ausgiebig einkaufen und das ausgegebene Geld kommt zurück aufs Konto – das ermöglicht das SÜDKURIER-Medienhaus bis Ende August mit seinem Gewinnspiel für Kunden und Einzelhandel am Hochrhein und im Südschwarzwald. Während der Laufzeit vom 1. bis 31. August gibt es vier Zwischenverlosungen, die letzte Verlosung findet am Montag, 2. September, statt.

Mit etwas Glück können jeweils Einkäufe im Wert von maximal 1250 Euro zurückgewonnen werden. Vorausgesetzt, der Teilnehmer ist volljährig. Bisher wurden 34 Gewinner ermittelt, die dabei ausgeschüttete Gewinnsumme beträgt 3750 Euro. 5000 Euro werden insgesamt verlost, die das SÜDKURIER-Medienhaus zur Verfügung stellt.

Und so funktioniert es

Bei jedem Einkauf in einem der 80 an der Aktion teilnehmenden Geschäfte den Kassenzettel oder die Rechnung aufheben. Zu erkennen sind die teilnehmenden Geschäfte an dem Plakat mit dem Aktionslogo im Schaufenster, das einen Stempel mit einer Einkaufstasche in der Mitte zeigt.

Die Rechnung oder den Kassenzettel im Internet auf der Seite www.suedkurier.de/suedkurier-zahlt-ihre-rechnung mit dem Smartphone abfotografieren und hochladen. Für die Zwischenverlosungen kommen die Belege alle in einen virtuellen Lostopf. Gelost wird so lange, bis der Betrag von 1250 Euro pro Zwischenverlosung erreicht ist.

Die Gewinner werden schriftlich per E-Mail benachrichtigt, und die Gewinnsumme wird dann direkt auf das Konto überwiesen. Welche Gewinnsumme in welchem Geschäft gezogen worden ist, wird nach dem 2. September, wie nach jeder Zwischenverlosung geschehen, im Anzeigenteil des SÜDKURIER und des Alb-Bote veröffentlicht.

Alle Daten der Teilnehmer werden nach dem Gewinnspiel gemäß der Datenschutzverordnung gelöscht und nicht an Dritte weitergeleitet.