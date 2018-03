Waldshut-Tiengen Gesundheitsinfos erhalten Ratsuchende in Waldshut auch in einem Auto der Unabhängigen Patientenberatung

Gesundheitsinfos erhalten Ratsuchende in Waldshut auch in einem Auto der Unabhängigen Patientenberatung

Die Unabhängige Patientenberatung geht auf Tour. Das Angebot machte Halt auf dem Viehmarktplatz in Waldshut. Das nächste Mal ist es am 6. September zu Gast.

Eine mobile Anlaufstelle für Fragen und Informationen rund um die Gesundheit machte auf dem Viehmarktplatz Halt: Dort stand das blau-weiße Beratungsmobil der UPD, der unabhängigen Patientenberatung Deutschland. Sechs Personen hatten sich für eine Beratung angemeldet. Ihnen gegenüber saß als Beraterin die Sozialversicherungsfachangestellte Charlotte Steinseifer. Hatte sich bei der Anmeldung abgezeichnet, dass ein Experte hinzugezogen werden muss, wurde ein Monitor eingeschaltet, über den Ärzte oder Juristen zugeschaltet wurden. Auch die Zuschaltung von Dolmetschern für Russisch, Türkisch und Arabisch ist möglich.

Eine der Ratsuchenden war Sylvia Maria Werner aus Aichen. Sie hatte aus der Zeitung von dem kostenlosen Angebot erfahren und war – wie sie sagte – mit ganz speziellen Fragen ins UPD-Beratungsmobil gestiegen. 30 bis 45 Minuten dauerte im Schnitt eine Beratung. Wenn zwischen den Terminen Zeit war, wurden auch spontan Vorbeikommende beraten. „Wir bekommen von den Ratsuchenden viele positive Rückmeldungen, sie sind froh, dass sie eine neutrale Anlaufstelle haben“, so Charlotte Steinseifer. Allgemeine Informationen zu Krankheiten, Behandlungsmethoden, Sozialversicherungsträger und ihre Leistungen, Gesundheitsvorsorge, Pflegebedürftigkeit und Patientenrechte zum Beispiel bei Konflikten mit Ärzten oder Krankenkassen – über alle Bereiche rund um die Gesundheit wird informiert und beraten.

Die UPD versteht sich als Begleiter und Lotse im Gesundheitssystem und will Ratsuchende unterstützen, informiert, selbstbestimmt und verantwortungsvoll Entscheidungen zu treffen. Seit 2016 sind neben 30 Vor-Ort-Beratungsstellen, drei Beratungsmobile im Einsatz, die auf sieben Routen jährlich in mehr als 100 Städten Halt machen. 2017 war das UPD-Mobil erstmals in Waldshut. Fahrer Eberhard Mogler wird den Viehmarktplatz wieder am 6. September anfahren. Infos und Terminvereinbarungen unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/011 77 25.

Gesetzliche Grundlage

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) erfüllt einen gesetzlichen Auftrag (SGB§65b). Der GKV – Spitzenverband als zentrale Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland, ist zur Finanzierung einer unabhängigen, neutralen und kostenlosen Patientenberatung (UPD) verpflichtet und vergibt Fördergelder an entsprechende Einrichtungen. Jährlich fließen rund neun Millionen Euro in die Beratung. Die UPD ist eine gemeinnützige GmbH und Tochterfirma des privaten Gesundheitsdienstleisters Sanvartis, der 2016 nach Ende der bisherigen Förderperiode den Zuschlag bekam.