Über einen Erfolg in einem Rechtsstreit um die Herkunftsbezeichnung für kubanischen Tabak hat die Firma Fifth Avenue Products aus Waldshut-Tiengen berichtet, Alleinimporteur von Habanos-Zigarren für Deutschland, Polen und Österreich. Konkurrenzunternehmen dürfen nicht länger damit werben, dass ihre außerhalb von Kuba hergestellten Produkte mit angeblichem Saatgut von der Karibikinsel hergestellt wurden. Christoph Puszkar, Marketingleiter des im Stadtteil Tiengen ansässigen Unternehmens, begrüßte das Urteil des Oberlandesgerichts München und erklärte gegenüber dieser Zeitung: „Wir können ab sofort allen, die ihre Produkte missbräuchlich bewerben, Einhalt gebieten.“

Unternehmen besteht seit 30 Jahren

Zigarren: Der Markt kann grob eingeteilt werden in maschinell hergestellte Ware (wie etwa bei der Villiger-Fabrik in Tiengen) und handgerollte Produkte. Letztere werden vorwiegend in der Karibik und Mittelamerika gefertigt. Dabei zu unterscheiden sind Zigarren aus Kuba (Oberbegriff Habanos, über 30 verschiedene Marken wie etwa Romeo y Julieta, Montecristo und Cohiba) und Zigarren, die aus anderen Ländern stammen, beispielsweise Dominikanische Republik, Nicaragua oder Honduras.

Fifth Avenue Products: Das deutsch-kubanische Gemeinschaftsunternehmen wurde 1989 gegründet. Es hat in Deutschland, Polen und Österreich die Exklusiv-Vertriebsrechte für kubanische Zigarren. Teilhaber sind die kubanische Staatsfirma Habanos S.A. und der Schweizer Zigarrenunternehmer Heinrich Villiger. Die Firma ist auf dem Areal der Zigarrenfabrik Villiger in Tiengen angesiedelt und unterhält dort ein zentrales Auslieferungslager.

Geschäftsentwicklung: Für das Geschäftsjahr 2018 hat Fifth Avenue Products über eine Zunahme von knapp zwei Prozent bei der Zahl der verkauften Zigarren und über eine Umsatzsteigerung von 9,3 Prozent berichtet. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fort.