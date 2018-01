Aichen Gemischter Chor Aichen: Dirigentin Irina Flato-Schiefer will nach zehn Jahren aufhören

Gemischter Chor Aichen: Dirigentin Irina Flato-Schiefer will nach zehn Jahren aufhören

Der gemischte Chor Aichen zieht Bilanz. Überraschend kündigt Dirigentin Irina Flato-Schiefer ihren Rückzug an. Sie wird nach dem Jahreskonzert im April die Dirigententätigkeit aufgeben.

Aichen (thm) Der gemischte Chor Aichen zieht bei seiner Hauptversammlung im Gasthaus "Löwen" Bilanz. Vorsitzender Johannes Strittmatter sprach von einem ruhigen Vereinsjahr. Überraschend kündigte Dirigentin Irina Flato-Schiefer in der Versammlung ihren Rückzug nach dem Jahreskonzert an.

Für etwas Wirbel sorgten am Dorffest nächtliche Langfinger, die aus dem Sängerzelt die Bierzapfanlage gestohlen haben. Eine eiligste herbeigebrachte Ersatzzapfanlage sorgte dann dafür, dass der Sonntag ohne weitere Verzögerung starten konnte. Dank aufmerksamer Bürger tauchte die Anlage Tage später wieder auf. Der Vorsitzende zeigte sich trotz schlechtem Wetter mit dem Ergebnis des Dorffests zufrieden.

Schriftführer Kurt Jehle berichtete über die Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr, wozu Geburtstagsständchen und Auftritte am Bächtelestag gehörten. Die Vereinsstatistik zählt zurzeit zehn Sängerinnen und acht Sänger. 37 Passive unterstützen den Verein. Ganz besonders freute es Johannes Strittmatter, dass er mit Silke Zeitz eine neue junge Sängerin in Chor aufnehmen konnte.

Der Probenbesuch lag bei 89,2 Prozent. Beste Probenbesucherin war Helga Isele, die nie gefehlt hat. Tanja Strittmatter wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Sie konnte das Jahr mit einem leichten Plus abschließen.

Dirigentin Irina Flato-Schiefer überraschte bei ihrem Bericht mit der Nachricht, dass sie nach zehnjähriger Tätigkeit den Taktstock niederlegen will. Sie wird nach dem Jahreskonzert im April die Dirigententätigkeit aufgeben. Flato-Schiefer bedankte sich bei den Sängern für zehn schöne Jahre mit dem Chor und sprach die Hoffnung auf volle Unterstützung bis zum großen Auftritt im April aus.

Sängernachwuchs im Blick

In der Aussprache regte Sonja Jehle an, der Nachwuchsförderung wieder mehr Augenmerk zu schenken. Man könne versuchen, eine Art Jugendchor aufzubauen, um so eventuell Sängernachwuchs zu bekommen.

Ortsvorsteher Christian Maier bedankte sich beim Verein für sein Wirken in Aichen. Vorsitzender Johannes Strittmatter gab schon einige Termine fürs neue Jahr bekannt. Dazu gehört ein Doppelkonzert mit dem Männerchor Gurtweil am Samstag, 28. April.