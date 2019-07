von Karin Wichert

Das Jugendsinfonieorchester, eine Kooperation des Hochrhein-Gymnasiums mit dem Klettgau-Gymnasium Tiengen und der Musikschule Südschwarzwald, gab seine gemeinsame und gelungene Premiere beim Orchesterkonzert vor vollem Haus.

Waldshut-Tiengen Erstklässler für Chilbi angemessen gekleidet Das könnte Sie auch interessieren

Den musikalischen Abend eröffnete Markus Funk, stellvertretender Schulleiter des Hochrhein-Gymnasiums (HGWT), mit seinem Dank an die Künstler, Dirigenten und Gäste. Dann hieß es Bühne frei für die Streicherkarawane, dem Ensemble für Schüler der Grundschule unter der Leitung von Nadia Riedl (Musikschule Südschwarzwald). Mit ihrem fünften Konzertstück Boogie Bass von D. Brooker spannten sie den musikalische Bogen des Abends für Herz und Ohren weit auf.

Waldshut-Tiengen Das Jazzfest in Tiengen macht einfach gute Laune Das könnte Sie auch interessieren

Anschließend spielte das gemischte Unterstufenorchester, das sich aus Schülern des Hochrhein-Gymnasiums, dem Klettgau-Gymnasium Tiengen (KGT) und der Musikschule Südschwarzwald zusammensetzt, das Stück „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Es setzte damit besondere Akzente seines Musikprofils. 25 Schüler der Klassenstufen 5, 6 und 7 demonstrierten eindrucksvoll ihr Können unter der Leitung von Mathias Lauer, Klaus Bürger

und Nadia Riedl.

Feuerwerksmusik als Höhepunkt

Dann kam der Höhepunkt des Abends. Das Jugendsinfonieorchester (JSO) und Schüler der Mittel- und Oberstufe beider Gymnasien eröffneten ihr Konzert mit der Feuerwerksmusik von Händel. Und die Darbietung war ein voller Erfolg. Matthiaus Sochor vom HGWT: „Unsere Idee für eine volle Besetzung der Instrumente in einem gemeinsamen, größeren Orchester ist heute mit diesem Auftritt – unserer Premiere der Kooperation – hier in der Stadthalle erfolgreich umgesetzt.“

Musiklehrer mit von der Partie

Mit großem Engagement dirigierten und spielten auch die Musiklehrer mit: Ulf Kühner (Musikschule Südschwarzwald), Marianne Kuttruff (KGT), Matthias Lauer (HGWT) und Nadia Riedl. Christoph Demand begleitete die Stücke eindrucksvoll am Cello. Mit ihrem Können und ihrer Musikleidenschaft überzeugten auch die 18-jährige Madlen Tiffert (KGT) an der ersten Geige und die 16-jährige Lucia Kunzmann (KGT) an der Bratsche: Mit bis zu sechs neuen Stücken pro Jahr, mehreren Auftritten sind sie im JSO begeistert dabei.

Was am Sinfonieorchester reizt

Auf die Frage „Was macht am meisten Spaß, in einem Sinfonieorchester dieser Größe zu spielen?“, war die Antwort von beiden: „Unser Musikgefühl und Können gemeinsam zu spielen und weiterzuentwickeln, macht uns super viel Freude in dieser Gruppe.“ Das haben sie auch an der Orchesterreise im vergangenen Jahr mit der Teilnahme am Europäischen Festival in Holland erlebt. „An die 500 Orchester waren vor Ort, für uns alle ein riesen Erlebnis“, erinnerte sich Ulf Kühner noch gerne zurück. Und Marianne Kuttruff ergänzte: „Das sind sehr gute Gelegenheiten, neue Stücke auszuwählen, die Inspiration neu zu setzen und als gemeinsames Orchester größer und bekannter zu werden.“ Mit diesem Auftakt hat das JSO allen Zuschauern einen schönen Sommerabend geschenkt, der Schlussapplaus war entsprechend überwältigend für die Musiker, Organisatoren und Leiter.