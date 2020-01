von Tina Prause

Nur noch wenige Tage, dann können sich die Küssaberger Kinder für das Ferienprogramm 2020 anmelden. Ab dem 27. Januar ist das Angebot online auf der Internet-Seite der Gemeinde einzusehen. Eine Woche in Todtmoos während der Pfingstferien und drei Wochen Spiel, Spaß und Ausflüge in den Sommerferien stehen für die Kinder auf dem Programm.

Den Anfang macht das Pfingst-Lager vom 8. bis 12. Juni mit Natasha Rombach-Doering, der Sozialpädagogin der Gemeinde. „Diesmal geht es raus“, sagt sie lachend. Bisher wurde zweimal auf dem Zeltplatz vor dem Reckinger Freibad gezeltet und einmal auf der Küssaburg. „Viele Kinder sind seit dem ersten Mal dabei, auch für die soll es spannend bleiben“, betont Rombach-Doering, weshalb in diesem Jahr eine Hütte in Todtmoos gemietet wurde.

Auch wenn der genaue Ablauf heute noch nicht feststeht, ist klar, dass ganz viel Natur-Abenteuer auf die Kinder wartet. „Um die Hütte herum gibt es nur Wiesen, Wald und einen Bach“ freut sich Natasha Döring schon. Genügend Ausflugsmöglichkeiten gibt es auch, so dass man auf das finale Programm gespannt sein darf. Etwas teurer als in den Jahren zuvor wird der Ausflug, da Kosten wie die Hüttenmiete und der Transport hinzukommen. Dennoch steht für Natasha Döring fest: „Mehr als 120 Euro wird es auf keinen Fall kosten.“

Auch Silvia Schindler vom Kinder- und Jugendbüro der Gemeinde steht in den Startlöchern für ihre dreiwöchige Ferienbetreuung während der Sommerferien. „Es wird in jeder Woche einen Ganztagesausflug geben“ informiert Silvia Schindler über das Programm, dass sie gerade erarbeitet. Fest steht bereits heute, dass es einen Ausflug zu dem Naturerlebnispfad Schlühüwanapark geben wird und dass eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn geplant ist. Auch die bei den Kindern beliebte Kinonacht während der Betreuungswoche in der Turnhalle der Grundschule Kadelburg wird wieder angeboten. Alles weitere erfahren die angemeldeten Kinder nach dem Versenden der Teilnahmebestätigung. Bis dahin soll der genaue Ablauf feststehen. Wie in den Jahren zuvor wird eine Woche in der Reckinger Waldhütte stattfinden, eine Woche im Wäschhuesle in Ettikon und eine Woche rund um die Turnhalle der Grundschule Kadelburg. Die Teilnehmerzahl ist pro Woche auf 30 Kinder begrenzt.

Und alle, die im letzten Jahr das bunte FEZ-Programm der Küssaberger Vereine vermisst haben, dürfen sich freuen. In diesem Jahr wird es in den Sommerferien wieder ein vielfältiges Angebot geben. „Wir konnten sogar schon ein paar Vereine aktivieren, die länger nicht mehr mitgemacht haben“, freut sich Silvia Schindler und hofft, dass sich in den nächsten Wochen noch weitere Vereine bei ihr melden werden.