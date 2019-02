von SK

An einem Bahnübergang in Tiengen ist am Dienstag gegen 13.45 Uhr eine 79 Jahre alte Fußgängerin tödlich verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen versuchte die Frau, bei sich schließenden Schranken den Bahnübergang zu Fuß zu überqueren. Dabei sei sie gestolpert und auf die Gleise gestürzt. In der Folge sei sie von einem durchfahrenden Zug trotz Notbremsung erfasst worden.

Die Frau starb an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit. Zum Zeitpunkt des Unfalls sei der Zug nicht mit Fahrgästen besetzt gewesen. Für die Dauer der kriminalpolizeilichen Ermittlungen war der betroffene Streckenabschnitt gesperrt. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr aus Tiengen und der Rettungsdienst im Einsatz.