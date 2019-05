Waldshut vor 5 Stunden

Fußgänger stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen auf der B 34 am Bahnhof Waldshut

Ein Fußgänger wurde am Mittwochmorgen beim Bahnhof in Waldshut von einem Lastwagen erfasst und getötet. Die Bundesstraße war bis gegen Mittag halbseitig gesperrt gesperrt, der Verkehr staut sich in beide Richtungen.