Die Hoffnung stirbt zuletzt: Die Mitglieder der SÜDKURIER-Redaktion in Waldshut glauben fest an Jogis Jungs beim WM-Spiel Deutschland gegen Schweden am Samstag. Nur einer ist pessimistisch, was den Ausgang der Partie betrifft.

Die Redaktion hat bereits einen Pokal – übrig geblieben aus einem längst vergangenen Tipp-Wettbewerb zu einer Fußball-EM. Ob Jogis Jungs noch eine Chance auf den WM-Pokal haben, entscheidet sich am Samstag. | Bild: Kristin Berndt