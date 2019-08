von Peter Rosa

Dirk Mensen läuft an, dreht ein und stößt. Kurz darauf landet die sieben Kilogramm schwere Kugel mit einem dumpfen Einschlag einige Meter entfernt im Sand. Das Ziel des 46-jährigen Waldshuters ist das Deutsche Sportabzeichen. Gemeinsam mit mehreren Gleichgesinnten trainiert er hierfür seit Februar wieder beim Turnverein Waldshut.

Gemeinsam ins Ziel für das Deutsche Sportabzeichen (von links): Übungsleiter Thomas Stapf, Markus Schmitt, Tobias Bartelmess, Dirk Mensen, Jochen Seipp und Robert Zimmermann. | Bild: Peter Rosa

„Nachdem meine jüngste Tochter nun auch im Turnverein trainiert, will auch ich wieder fit werden“, erklärt der aus der Nähe von Hannover stammende Projektleiter im Unternehmenscoaching seine Beweggründe für den sportlichen Wiedereinstieg. In den vergangenen Jahren konzentriert der vierfache Familienvater sich vor allem auf seine kleinen Kinder. „Man kommt da nicht mehr zum Sport – es ist aber auch eine Frage der Bequemlichkeit“, gibt er zu. In dieser Zeit der sportlichen Abstinenz nimmt er 20 Kilo zu.

Die positiven Effekte

Außerdem plagen ihn immer stärkere Rückenschmerzen. Es folgt Physiotherapie, ein operativer Eingriff steht bevor. Dann die Überraschung: Die Schmerzen nehmen ab. Durch den Abwechslungsreichtum bei den verschiedenen Turnübungen hat sich seine Muskulatur regeneriert. Dirk Mensen ist überzeugt: „Durch die Kräftigung bin ich der OP entgangen.“

Die gut 20-köpfige, von Thomas Stapf geleitete Gruppe ist eine Unterabteilung des Turnvereins für Erwachsene und trifft sich – je nach Wetter – donnerstagabends auf dem TV-Sportplatz in der Schmittenau oder in der Hochrhein Sporthalle. Von unter U30 bis Ü60 arbeitet hier jeder auf das gemeinsame Ziel hin: Das Deutsche Sportabzeichen. Eine Prüfung gibt es allerdings nicht. Und auch die Urkunde wäre Dirk Mensen und seinen Sportsfreunden egal. Was für sie zählt, ist, die dem Abzeichen zugrunde liegenden Leistungen zu erreichen. Diese orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Fähigkeiten, die zum Beispiel beim Training der Disziplinen Langlauf, Hochsprung oder eben Kugelstoßen erworben werden.

„Ich mag auch den Wettbewerb in den Disziplinen“, fügt Mensen hinzu. Anders als im Leistungssport komme für ihn aber der Spaß nicht zu kurz. Früher war Mensen eine Sportskanone, spielte jahrelang Handball auf hohem Niveau. Nach mehreren Verletzungen hat er heute andere sportliche Prioritäten. „Es ist der Anspruch an sich selbst, aber auch der Rückhalt der Gruppe und die Motivation durch den Übungsleiter“, sagt Mensen. Auch gegenseitiges Coaching und Motivation gehören dazu.

Viele Gruppenmitglieder sind Wiedereinsteiger, die fit bleiben oder wieder fit werden wollen. „Man merkt die in der Jugend antrainierte Grundsportlichkeit“, sagt Mensen. Auch deshalb hält er große Stücke auf die Jugendarbeit in Sportvereinen. Vor Kurzem hat er selbst einen Trainerschein gemacht und trainiert die Jugend beim VfB Waldshut, auch seine Söhne sind bereits im Fußballverein aktiv. Mensen findet, dass Kinder sich heute mehr bewegen müssen, um späteren körperlichen Problemen vorzubeugen. Ihn selbst zwickt es heute in der Hüfte. Dennoch startet er gemeinsam mit den anderen zum 3000-Meter-Lauf.

