von Susanne Schleinzer-Bilal

103 Schüler des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut haben das Abitur bestanden. Jahrgangsbeste ist Katharina Sophia Schäuble mit der Traumnote 1,0. Eine besondere Auszeichnung wurde Felix Sewing und Alex Korocencev zuteil, die für ihre außerordentlichen Leistungen bei „Jugend forscht„ (Sieger beim Bundeswettbewerb im Bereich Technik) ausgezeichnet wurden. Die beiden Abiturienten werden zudem im Herbst von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin empfangen.

Waldshut-Tiengen Das sind die Abiturienten des Hochrhein-Gymnasiums 2019 Das könnte Sie auch interessieren

Ihren Abschluss feierten die Abiturienten in der Stadthalle Waldshut. Das Abschlussfest wurde vom Musikkurs und Kunstkurs umrahmten, die Moderation übernahmen Siria Gargano und Karin Weyel-Ilas. Schulleiterin Mechthild Rövekamp-Zurhove gratulierte den Absolventen zum bestandenen Abitur. In ihrer Rede griff sie das diesjährige Motto der Absolventen auf „Abi-Schlumpf-immer blau und trotzdem schlau“ und kündigte an: „Sie werden Ihr blaues Wunder erleben.“

Sechs Wünsche an die Schüler

Sechs blaue Wünsche wolle sie ihren Schülern mitgeben. Der erste Wunsch, angelehnt an ein Bild aus Picassos blauer Phase: „Weichen Sie nicht aus, wenn das Leben einmal schwer wird.“ Dann die blaue Blume des Novalis, Inspiration für den zweiten Wunsch: Nicht das Materielle zähle, „wagen Sie Sehnsucht, wagen Sie Träume“. Die Kornblume stand für den dritten Wunsch: „Seien Sie politisch.“ Der „Blaustrumpf“, ein Begriff der im 18. und 19. Jahrhundert emanzipierte und intellektuelle Frauen karikierte, stand für den vierten Wunsch: „Entdecken Sie Ihre soziale Ader, ergreifen Sie den wundervollen Beruf des Lehrers.“

Tiengen 88 Abiturienten des Klettgau-Gymnasiums Tiengen erhalten ihr Zeugnis Das könnte Sie auch interessieren

Das Hochrhein-Gymnasium sei eine blaue, eine bunte Schule, außen und innen – daher der fünfte Wunsch: „Wagen Sie Begegnungen und gelebte Vielfalt.“ Schätzen sollen die Absolventen, was Menschen für sie tun. „Sagen Sie danke“, formulierte die Schulleiterin ihren letzten und sechsten Wunsch.

Viele besondere Momente erlebt

„Wir sind hier, weil wir alles richtig gemacht haben, wir sind stolz auf euch“, beglückwünschte die Vorsitzende des Elternbeirats und Vertreterin des Fördervereins, Gabi Fügen, die Schulabgänger. „Genießen Sie die Zeit“, empfahl wiederum Oberbürgermeister Philipp Frank. „Wir haben viele besondere Momente erlebt“, wandte sich die Scheffelpreisträgerin Rosa Miriam Haller an Schulabsolventen und Gäste.

Lauchringen In acht Stunden um die Welt? Bei der Nacht der Kulturen in Lauchringen kein Problem Das könnte Sie auch interessieren

„Wir haben kognitive und soziale Fähigkeiten erlernt und verstanden, dass es um mehr geht, als um den schulischen Erfolg. Wir sind dankbar für die Freunde , die uns begleitet haben, für unsere Eltern, die uns immer unterstützt haben, für die Lehrer, die sich als treue Begleiter auf dem Weg der Selbstfindung herausgestellt und uns immer hervorragend beraten haben. Wir gehen jetzt unseren eigenen Weg und nehmen die Zukunft in die Hand.“ Der Abiball setzte dann den Schlusspunkt unter die diesjährigen Feierlichkeiten.