von Karin Wichert

Die Musiker nehmen die kleine Bühne in der Stadtscheuer Waldshut mit einer Reihe Akustikinstrumente ein. Sie ist der ideale Rahmen für die gefühlsintensive Musik, mal irisch, mal keltisch, mal mitreißender Folk. „Die Herkunft der Worte Broom Bezzums geht zurück auf eine englische Geschichte in Newcastle, in Nord­england“, erläutert Andrew Cadie den Bandnamen. Dort soll früher ein blinder Händler mit Geige auf den Straßen Ginsterbesen verkauft haben: Broom (Ginster), Bezzums (Besen). Der Bandname war geboren.

„Vor 15 Jahren lernte ich Andrew bei einer Musik-Session in Kirchheimbolanden in der Pfalz kennen“, sagt Mark Bloomer schmunzelnd. „Ich suchte damals einen Mitspieler für ein Konzert in einer Schnapsbrennerei an der Mosel – wir hatten uns gefunden.“

Mit Geige und Akustikgitarre ertönt das Stück „Working Man Of England“ melodisch, kraftvoll, melancholisch. „Dies haben wir Boris Johnson gewidmet“ witzelt Mark Bloomer. Es folgen zwei Tanzmelodien, fröhlich, akkordig, frisch, mit Geige und Mandola und Singstimmen. „Wir erwarten für unsere Musik auch ein authentisches Publikum“, fordert Andrew Cadie die Zuhörer auf. Sie sollten passend rufen, mitklatschen oder auch Geräusche machen, zum Beispiel, „wie wenn man auf einen kleinen Hund getreten ist“.

Es wird lebendig im Raum, die Stadtscheuer, Musiker und Zuhörer verschmelzen zu einer aktiven, lauten und belustigten Einheit. „Diese offene Balkendecke und die Steinwände sind ein idealer Klangraum. Sehr schön einzustellen, gar nicht hallig“, klärt Bernd Windisch, der Tontechniker der Band auf. Mit seiner langen Erfahrung als Bassist kennt er sich vor und hinter der Bühne mit guten Tönen aus. Andrew Cadie erklärt das Seemannslied aus der Pfalz mit Refrain zum Mitsingen: „Es ist im Stil der Shanty-Chöre der Fischerleute aus Cornwall, das Publikum ist hier die Bootsmannschaft.“ Vielstimmig und taktintensiv erklingt es jetzt im Raum.

Die Zuhörer lernen im nächsten Stück den kleinen Dudelsack von Andrew Cadie, die Northumbrian Smallpipes kennen. Feine, reine, fast zarte Töne erklingen im Stück für nord­englische Bauarbeiter, die für den Job nach Düsseldorf ausgewandert waren, aber die Sprache dort nicht verstanden. Mark Bloomer erklärt: „Wir sind praktisch Brexit Refugees (Gelächter) und haben nach 20 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Von meiner Bretagne-Reise habe ich ein keltisches Lied mitgenommen – für Männer, denen ihr Herz gebrochen wurde – ‚Bonny Braun Hair‘ – meine Interpretation.“ Der Dudelsack verteilt lang gezogene Töne, getragen, tröstend, berührend.

Das Lied „The Empire Windrush“ erinnert an britische Gastarbeiter aus Jamaika, stampfend und taktvoll. Es wird noch virtuoser, als Andrew Cadie ein Geigensolo, das Duett aus Instrument und Stimme, anstimmt. Es wird danach auch wieder irisch, schwungvoll, alles klatscht dazu mit im „Uggly Head“-Song (Mark Bloomer sagt darüber: „gewidmet Donald Trump“), mit „Here We Go Again“. Die Zugabe „Broom Bezzum“ rundet am Schluss den fröhlich und intensiven Konzertabend ab. Mark Bloomer sagt abschließend: „Unsere Fans erhalten eine E-Mail, mit der sie uns ihren Wunschtitel auf der nächsten CD nennen können.“