Waldshut Frist läuft am Sonntag ab: Verein Pro Freibad Waldshut sammelt bis zur letzten Minute für den Erhalt des Freibads

Endspurt heißt es für die Mitglieder des Vereins Pro Freibad Waldshut beim Sammeln von Unterschriften für den Erhalt des Freibads. Denn am Sonntag läuft die Frist ab. Wir haben mit der Vorsitzenden Christiane Maier gesprochen, wie sie die Erfolgschancen einschätzt.

Bis zum Ablauf der Frist am Sonntag nutzen die Mitglieder jede Möglichkeit, um genügend Stimmen zu sammeln. Rund 1300 müssen zusammenkommen, damit der Verein seinen Antrag auf einen Bürgerentscheid stellen kann. Die genaue Zahl könne sie nicht sagen, so die Vorsitzende Christiane Maier, da diese sich aufgrund von Zu- und Abgängen im Wählerverzeichnis permanent ändere.

"Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die nötigen Stimmen zusammenbekommen", sagt Christiane Maier. Ob inzwischen die Mindestzahl an Stimmen bereits erreicht sei, wisse sie nicht mit Gewissheit, da viele Listen noch im Umlauf seien. Sie glaube aber daran. "Zittern müssen wir nicht. Ich bin optimistisch, dass es klappt", fügt die Vereinsvorsitzende hinzu.

Nach dem Sammeln geht es zur Abkühlung ins Freibad

Um ihr Ziel zu erreichen, dass das Freibad nicht, wie vom Gemeinderat beschlossen, zumachen muss, sammeln die Mitglieder fleißig weiter. An einem Stand in der Kaiserstraße können heute von 8 bis gegen 14 Uhr weitere Unterschriften abgegeben werden. "Wenn um 13 Uhr niemand mehr kommt, packen wir ein und gehen ins Freibad", sagt Christiane Maier und lacht. Auch dort im Bad-Café liegen seit vier Wochen Unterschriftenlisten aus.

Seit Beginn der Unterschriftenaktion vor vier Wochen an Christi Himmelfahrt war der Förderverein sehr rege. Die Mitglieder zogen von Haustür zu Haustür, um Unterschriften zu sammeln, oder informierten an Ständen in Waldshut und Tiengen über ihr Vorhaben.

Außerdem lagen Unterschriftenlisten in vielen Geschäften, Restaurants und Cafés der Doppelstadt aus. Die Resonanz sei auch bei der Bevölkerung von Tiengen, deren Freibad saniert wird, groß gewesen, wie Maier berichtet. "Die Erfolgsquote lag dort bei 80 bis 90 Prozent", so Maier. Das bedeutet, dass acht bis neun Personen von zehn Angesprochenen ihre Unterschrift an der Haustür abgegeben haben.

Sogar Schweizer wollen für den Erhalt des Freibads unterschreiben

Unterschreiben wollten auch viele Schweizer oder Leute aus Nachbargemeinden wie Dogern, die an den Ständen in der Kaiserstraße oder am Löwendenkmal in Tiengen vorbeikamen. Allerdings sind nur Bürger ab 16 Jahren mit Hauptwohnsitz in Waldshut-Tiengen, die die Staatsbürgerschaft Deutschlands oder eines anderen EU-Staates besitzen, stimmberechtigt.

Rund eine Woche nach Beginn der Aktion mussten die bis dahin gesammelten Unterschriften wegen eines Formfehlers als ungültig erklärt werden. Der Formfehler bezog sich auf eine Formulierung auf den Listen, die die Sanierungskosten des Waldshuter Freibads betraf. "Sollte das Freibad in Waldshut offengehalten werden, fallen nach Angaben der Stadt mindestens 3,5 Millionen Euro Renovierungskosten an", heißt es wörtlich auf der aktuellen Liste. Auf der alten Liste waren noch 1,8 Millionen Euro beziffert.

Verein holt sich rechtlichen Beistand

Damit der Gemeinderat den Bürgerentscheid trotz genügend Stimmen nicht ablehnen kann, hat Maier die Ziffer auf den Listen vorsichtshalber korrigiert. "Wir wollen auf der sicheren Seite sein", sagt die Vorsitzende, die sich rechtlichen Beistand vom Verein "Mitentscheiden", der sich für mehr direkte Demokratie in Deutschland einsetzt, geholt hat.

Ärgerlich sei gewesen, dass dadurch viele Unterschriften, die bis zur Änderung der Listen gesammelt wurden, ungültig wurden. Eine genaue Zahl kann Maier nicht nennen, aber da viele Mitglieder vor den Pfingstferien und der Urlaubszeit bereits ihre Listen in Umlauf gebracht haben, seien es etliche gewesen. "Wir sind dann einfach noch mal losgezogen", sagt Maier, die sich von dem kleinen Rückschlag nicht hat entmutigen lassen.

Täglich kommen Mitglieder hinzu

Seit Bekanntgabe des Bürgerbegehrens ist der Mitgliederansturm auf den Verein, der mittlerweile der größte in der Stadt ist, noch mehr gewachsen. "Seit den Pfingstferien sind bestimmt noch mal 50 dazu gekommen", schätzt Maier. Insgesamt hat der Verein derzeit rund 1600 Mitglieder. "Es kommen täglich neue hinzu", sagt sie und erzählt, dass ihr im Kindergarten oder beim Einkaufen häufig Anträge auf Mitgliedschaft in die Hand gedrückt werden. "Der Zuspruch für unseren Verein ist gigantisch", freut sie sich.

Info: Die Mitglieder von Pro Freibad Waldshut sammeln am heutigen Samstag, 9. Juni, von 8 bis 14 Uhr weitere Unterschriften an einem Stand vor der Sparkasse und der Löwen-Apotheke in der Kaiserstraße.