von sk

Im Rahmen der Kulturwoche des Freundeskreises Jüdisches Leben in Waldshut und Tiengen wird der Dokumentarfilm „Im Himmel unter der Erde“ von Britta Wauer gezeigt. Thema ist der Jüdische Friedhof Berlin-Weissensee. Die Produktion ist mehrfach ausgezeichnet worden. Für ihre Arbeit erhielt Regisseurin Britta Wauer den Gerhard-Klein-Preis für die beste deutsche Dokumentation mit jüdischem Thema. Weiterhin erhielt der Film den Panorama-Publikumspreis bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin 2011.

Ort des Lebens, Ort der Ewigkeit

Im jüdischen Leben spielt der Friedhof eine zentrale Rolle. Er ist Ort des Lebens, Ort der Ewigkeit und Grabstätte der Eltern. Der Jüdische Friedhof Berlin-Weissensee liegt im Norden der Stadt. Von Mauern umgeben und von einem regelrechten Urwald bedeckt, blieb er seit seiner Gründung 1880 unversehrt erhalten. 42 Hektar groß und mit 115 000 Gräbern ist er der größte jüdische Friedhof Europas, auf dem noch bestattet wird. Er zieht Menschen aus aller Welt an.

Waldshut-Tiengen Bei der Kulturwoche des Freundeskreises Jüdisches Leben sollen Erinnerungen an das jüdische Leben in Waldshut-Tiengen wach werden Das könnte Sie auch interessieren

Ein solcher Ort ist voller Geschichten und diese erzählt dieser höchst lebendige Dokumentarfilm. Im Rahmen der Kulturwoche wird „Im Himmel unter der Erde“ am Sonntag, 11. November, um 16 Uhr im Schlosskeller Tiengen gezeigt. Gemeinsame Veranstalter sind der Freundeskreis Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen und das städtische Kulturamt. Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Waldshut und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich, ebenso im Internet (www.reservix.de).

Tiengen Auf den Spuren der früheren jüdischen Mitbürger: Ein Rundgang durch die Tiengener Gassen Das könnte Sie auch interessieren

Die Kulturwoche beginnt am 8. November um 18 Uhr mit einer Bilderausstellung im Landratsamt. Am 9. November um 18 Uhr folgt eine Gedenkfeier auf dem Synagogenplatz in Tiengen. Am 11. November steht um 14 Uhr der jüdische Friedhof in Tiengen im Mittelpunkt, gefolgt von der Filmvorführung. Am 12. November um 20 Uhr steht ein Konzertabend mit Werken von Felix Mendelssohn-Bartholdy in der Stadthalle auf dem Programm. Ein Überblick über alle Veranstaltungen findet sich auf der Internet-Seite der Stadt (www.waldshut-tiengen.de).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein