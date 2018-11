von sk

Vor 80 Jahren, am 9. November 1938, entlud sich der vom NS-Regime geschürte „Volkszorn“ in der Reichspogromnacht. Innerhalb weniger Stunden brannten in Deutschland über 1400 Synagogen, Betstuben und sonstige Versammlungsräume.

Zerstörungen auch in Tiengen

Tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden zerstört. Auch der jüdische Friedhof in Tiengen und die Synagoge wurden nicht verschont. Zum Gedenken an die Ereignisse vor 80 Jahren lädt die Stadt Waldshut-Tiengen gemeinsam mit den Kirchengemeinden am Donnerstag, den 9. November um 18 Uhr zu einer Gedenkfeier beim Synagogenplatz in Tiengen ein. Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, sich der Gedenkfeier anzuschließen.

Kulturwoche des Gedenkens

Die Kulturwoche zum Gedenken an die Pogrome vor 80 Jahren beginnt am 8. November um 18 Uhr mit einer Bilderausstellung im Landratsamt. Am 9. November um 18 Uhr folgt eine Gedenkfeier auf dem Synagogenplatz in Tiengen.

Am 11. November steht um 14 Uhr der jüdische Friedhof in Tiengen im Mittelpunkt, gefolgt von der Filmvorführung. Am 12. November um 20 Uhr steht ein Konzertabend mit Werken von Felix Mendelssohn-Bartholdy in der Stadthalle auf dem Programm. Ein Überblick über alle Veranstaltungen findet sich auf der Internet-Seite der Stadt (www.waldshut-tiengen.de). Veranstalter sind der Freundeskreis Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen und das städtische Kulturamt.

