Waldshut-Tiengen Freunde Schloss Tiengen bringen kulturelles Leben in die Schwarzenberg-Säle

Freunde Schloss Tiengen bringen kulturelles Leben in die Schwarzenberg-Säle

Die Freunde Schloss Tiengen bereichern seit einigen Jahren das Kulturangebot der Stadt Waldshut-Tiengen. Auch 2018 ist einiges geplant. Die Ausstellungen dauern künftig länger, erstmals findet im Schloss Tiengen auch ein Jazz-Konzert statt.

Tiengen – „Wir schauen optimistisch in die Zukunft“, fasste Vorsitzender Matthias Wetz die Situation des Vereins Freunde Schloss Tiengen zusammen. Der Verein, der seit seiner Gründung 2013 kulturelles Leben ins Schloss bringt, steht gut da. Mit 126 Mitgliedern ist die Unterstützung auf konstant guten Niveau, die Finanzen sind nach Aussage von Kassierer Ulrich Thielmann „voll im Rahmen“ und die Veranstaltungen kommen allgemein gut an. Der Verein hat sich deshalb entschlossen, zehn weitere Stühle zu kaufen. 16 Veranstaltungen, zwei davon als Gastgeber, haben die Freunde Schloss Tiengen 2017 in die Schwarzenberg-Säle gebracht.

Damit hat der Verein großen Anteil an der Vielseitigkeit der kulturellen Angebote Waldshut-Tiengens. Vorsitzender Matthias Wetz hob in der Hauptversammlung die Qualität der Veranstaltungen hervor. „Sie sind kaum zu bremsen, sind kreativ und haben Ideen“, sagte er mit Blick auf den Einsatz der Beiräte Zara Tiefert (Kunst), Wolfgang Zimmermann (Musik), Karin Wolfer (Literatur), Sylvia Vetter (Allgemeinbildung) und Rainer Grübner (Technik). Bei den Teilwahlen wurden Zimmermann, Wolfer sowie der zweite Vorsitzende Bernd Salfner und der Kassierer Ulrich Thielmann einstimmig von gut 30 Stimmberechtigten in ihren Ämtern bestätigt.

Auch dieses Jahr macht der Verein Kulturinteressierten wieder viele Angebote. Neu ist, dass Ausstellungen zukünftig drei Wochen anstatt wie bisher zwei Wochen dauern und Musik über die Klassik hinaus, auf dem Programm steht. Im September wird mit Kiki Manders erstmals eine Jazzsängerin in den edlen und unter Denkmalschutz stehenden Schwarzenberg-Sälen zu erleben sein. Wichtiger Pfeiler der Arbeit der „Freunde Schloss Tiengen“ ist die Zusammenarbeit mit anderen Gruppen und Vereinen wie der Goethe- oder Kaminski-Gesellschaft, aber beispielsweise auch mit Geschichts- und Schwarzwaldvereinen, sodass besonders im Bereich Allgemeinbildung, eine große Themenvielfalt möglich ist. Grundlage des Wirkens der Freunde Schloss Tiengen ist die Zusammenarbeit mit der Stadt Waldshut-Tiengen. Die Stadt hat nach der Privatisierung des Schlosses die Schwarzenberg-Säle angemietet, damit der Verein Freunde Schloss Tiengen sie im Gegenzug mit vielfältigem kulturellen Leben erfüllt. Bis 2024 läuft der Mietvertrag noch.

Veranstaltungen

Die Freunde Schloss Tiengen laden im März 2018 zu folgenden Veranstaltungen in die Schwarzenberg-Säle ein.