von MAnfred Dinort

Die Paddelabteilung des Wassersportvereins Waldshut hat als Mitglied des Bodensee-Kanu-Rings (BKR) die Aktivenschelle (Wanderpokal) gewonnen und freut sich sehr über die Auszeichnung. Dieser Pokal wird jedes Jahr an den Verein verliehen, der innerhalb der Saison des laufenden Jahres am aktivsten an Veranstaltungen des BKR teilgenommen hat. 2017 hat der WSV Waldshut zum ersten Mal die Aktivenschelle gewonnen.