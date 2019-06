von Matthias Ebner

Zur Jungtierschau hatte der Kleintierzüchter-Verein Waldshut am Samstag und Sonntag in seine Anlage in der Liedermatte beim Kraftwerk am Rhein eingeladen. Damit verbunden war ein Tag der offenen Tür für alle Interessierten. „Wir wollen, dass das Publikum etwas Einblick erhält, wie es in den Ställen aussieht“, erklärte der Stellvertretende Vorsitzende Horst Büch. „Es sind insgesamt 20 Kaninchen ausgestellt in sechs Rassen und fünf Farbschlägen.“ Diesmal gab es keine Bewertung der Tiere durch einen Preisrichter. „Es soll eine Werbeschau sein“, so Horst Büch.

Ausgestellt war auch Geflügel, zum Beispiel die kleinste Hühnerrasse der Welt mit Namen Serama. Ebenso zu sehen gab es noch andere Hühnerassen, Tauben, Wellensittiche und Wachteln, etwa die indische Zwergwachtel. „Die sogenannte Euro-Wachtel legt Eier, die auch verspeist werden können, das ist ein gefragter Artikel“, meint Horst Büch.

Die jungen Kaninchen wurden zwischen Januar und April geboren. Ausgestellt waren Tiere in den Farbenschlägen Neuseeländer Rot, Englische Schecken, Widder-Zwerge, Satin Elfenbein und Loh-Braun.

In der Züchter-Anlage in Waldshut gibt es 160 bis 180 Tiere, davon etwa 100 Kaninchen. Der Verein hat sich vor einiger Zeit dem Kreisverband Bad Säckingen angeschlossen, da sich der Kleintierzüchter-Kreisverband Waldshut aufgelöst hat. Ende des vergangenen Jahres hatte auch der Verein der Kleintierzüchter im Nachbarstadtteil Tiengen seine Tätigkeit eingestellt.

In Waldshut wird es am Samstag und Sonntag, 2. und 3. November, eine Kreis-Schau geben. Für Mitte Dezember ist die Teilnahme an der Bundesschau in Karlsruhe geplant. Daran will auch Horst Büch teilnehmen.

Der Verein der Waldshuter Kleintierzüchter wurde 1933 gegründet und hat 25 Mitglieder, davon 13 Aktive. Vorsitzende ist Michaela Bär, zu erreichen unter Telefonnummer 07751/07751/870571 oder per E-Mail (michaelaothmar-baer@t-online.de).