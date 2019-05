von Peter Rosa

Die Freie Wähler Vereinigung Waldshut-Tiengen präsentierte ihre Kandidaten für die Kreistagswahl am 26. Mai. In einer gemeinsamen Veranstaltung im Tiengener Hotel Bercher stellten sich die Kandidaten der sieben Wahlbezirke vor, insgesamt waren 36 anwesend.

„Absolute Mehrheit einer anderen Partei verhindern“

„Das Ziel ist es, wieder die zweitstärkste Fraktion zu werden und eine absolute Mehrheit einer anderen Partei zu verhindern“, sagte Michael Thater, Fraktionsvorsitzender der FW im Kreistag und Bürgermeister von Wehr in seiner Ansprache.

Derzeit haben die Freien Wähler elf der 48 Sitze im Kreistag inne. Vier von ihnen stellen sich nicht mehr zur Wahl: Jürgen Brockmann im Wahlbezirk 1 (Lauchringen, Waldshut-Tiengen, Weilheim und Dogern) sowie Josef Klein, Stefan Ruppaner und Hubert Strittmatter im Wahlbezirk 3 (Wehr und Rickenbach). „Die jungen Leute sollen mitgestalten und mitwirken können“, so Brockmann.

Die Freien Wähler zeigen sich mit ihren fast durchgehend vollständig besetzten Listen zuversichtlich, zweitstärkste Fraktion im Kreistag zu bleiben, oder sich sogar verbessern zu können. „Unser Merkmal sind die Persönlichkeiten, die so vielfältig sind, wie das Leben hier“, sagte Thater und lobte, dass sich Menschen jeden Alters, von Mitte 20 bis Mitte 70, und aus sämtlichen Berufsbranchen haben wieder, aber auch neu, als Kandidaten aufstellen lassen. In diesem Sinne solle auch weiterhin jeder Freie Wähler im Kreistag frei und ohne Fraktionszwang entscheiden dürfen.

Von Breitband bis Ärzteversorgung

Zu den wichtigsten Inhalten zählten die Kandidaten der Freien Wähler bei ihrer Vorstellung gemeindeübergreifende Themen wie den Verkehr, die regionale Ärzte- und Lehrerversorgung, den Breitbandausbau, aber auch Kultur, Tourismus, Landwirtschaft und eine vernünftige Finanzpolitik des Landkreises auf.

„Es liegen noch große Aufgaben vor uns“, sagte Wolfgang Fürst, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands der Freien Wähler Waldshut. Denn viele wichtige Entscheidungen, wie über das zukünftige Zentralkrankenhaus oder den Ausbau der A 98, fielen in die kommende fünfjährige Legislaturperiode, so Fürst. Er moderierte in Vertretung des Vorsitzenden Carsten Quednow, der krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte.