von Peter Rosa

Der Badespaß im Freibad Waldshut hat ein Ende – zumindest für dieses Jahr: Am gestrigen Sonntag endete die Badesaison 2019. Die Betreiber sind mit den insgesamt fast 33 000 Badegästen in diesem Jahr zufrieden. Trotz kühlen Wetters und mit rund 17 Grad noch kühleren Wassers nutzten selbst an den letzten Tagen noch zahlreiche Schwimmer die Gelegenheit, in den blauen Fluten abzutauchen.

Eine Besucherflut wie im Hitzejahr 2018 – damals waren es knapp 38 500 Badende – habe es in dieser Saison zwar nicht gegeben, aber „wir hatten auch schon schlechtere Jahre“, berichtet Stadtwerke-Bäderbetriebsleiter Daniel zur Mühlen zufrieden. Immerhin war die Saisoneröffnung zweimal auf Ende Mai verschoben worden.

Der sonnig-heiße Juli war mit rund 13 700 Sonnenbadenden der bestbesuchte Monat, gefolgt vom sommerlich-trockenen Juli mit knapp 13 000 Schwimmern und dem gewittrig-durchwachsenen August mit immerhin noch knapp 6000 größtenteils Hartgesottenen. Die bestbesuchten Tage waren mit 1704 Badegästen der 24. Juli und mit 1615 der 30. Juni.

Die Sonnenschirme sind zu, die Liegen verwaist und im Becken regt sich kaum eine Welle. Kühles Wetter sorgt ür ruhige Tage zu Saisonende im Waldshuter Freibad. | Bild: Peter Rosa

Einige von ihnen dürften auch aus Tiengen den Weg hierher gefunden haben, da das dortige Freibad gerade saniert wird. Eine große Veränderung der Besucherzahlen habe man dadurch aber nicht wahrgenommen. Unfälle habe es über das normale Ausmaß an Schürfwunden und Bienenstich-Nachsorge nicht gegeben. Die Vitalspaßplus-Karte, mit der Badende Waldshuter und Lauchringer Freibad nutzen können, wurde hier nur 23 Mal verkauft, in Lauchringen waren es mit 15 verkauften Karten sogar noch weniger.

Ausschreibung für Generalplaner

Apropos Sanierung: Diese soll zum Ende der nächstjährigen Saison nun endlich auch in Waldshut beginnen. Das heißt, das Waldshuter Bad eröffnet kommendes Jahr noch einmal regulär. Die europaweite Ausschreibung für einen Generalplaner konnte vor kurzem erfolgreich abgeschlossen werden. Das berichtet Stadtwerke-Prokurist Andreas Schillinger.

Bäderbetriebsleiter Daniel zur Mühlen (links) und Stadtwerke-Prokurist Andreas Schillinger sind mit der Badesaison 2019 im Waldshuter Freibad zurieden. | Bild: Peter Rosa

Zwar könne er sich zu Details nicht konkret äußern, aber „es gibt mehrere Bewerber“, so Schillinger. Diese werden sich im nächsten Schritt vor einem Gremium präsentieren. Die Entscheidung für einen von ihnen soll noch in diesem Jahr fallen. Danach werde der Auftrag erteilt und das Projekt Sanierung kann auch im Waldshuter Bad beginnen.

Technik hält, Einmottung steht bevor

Höchste Eisenbahn wird es allemal: Wie in den Jahren zuvor lief die Technik des Waldshuter Bads auch in dieser Saison zwar „am Limit“, aber sie lief. Und das werde die auch noch in ihrer letzten Saison im kommenden Sommer, ist Bäderbetriebsleiter zur Mühlen zuversichtlich. „Besonderer Pflege und Zuneigung“ sei Dank könne der Betrieb trotz der Undichtigkeiten im Filter und in den Rohrleitungen nach wie vor aufrechterhalten werden.

Die Technik des Waldshuter Freibads ist alt aber gut gepflegt. Bäderbetriebsleiter Daniel zur Mühlen ist sicher dass sie auch noch ihre letzte Saison im kommenden Jahr überstehen wird. | Bild: Peter Rosa

In den kommenden Wochen wird das Bad schließlich für die kalte Jahreszeit eingemottet. Dazu wird der Filter noch einmal rückgespült und entleert, das Wasser aus den Rohrleitungen abgelassen, die Sanitäranlagen einschließlich Warmwasserversorgung abgestellt und die Spielgeräte eingepackt. Das Wasser verbleibt aufgrund des hier ohnehin hohen Grundwasserspiegels im Becken, lediglich die Eisdruckpolster werden wieder angebracht.

Pro Freibad setzt sich ein

Mit der Unterstützung von Waldshuts größtem Verein sind die Badbetreiber zufrieden. Die Zusammenarbeit laufe gut, bescheinigt zur Mühlen. Besonders lobte er den Einsatz bei der Saisoneröffnung, als Pro Freibädler und andere mitgeholfen haben, Frostschäden zu beseitigen, das Becken zu streichen und den Boden zu reinigen. Regen Gebrauch findet zur Mühlen zufolge zudem das neue Wasserspielgerät. Der Verein hatte dieses am Anfang der Saison neben den ebenfalls beliebten Sonnenliegen angeschafft.

Sanierungs-Situation in Tiengen

Im Tiengener Bad ist die Sanierung derweil beinahe abgeschlossen. Die Becken sind fertig. Auch die Badtechnik ist bereits eingebaut. Was jetzt noch folgt sind die Innengewerke, wie etwa Stromleitungen. Die Inbetriebnahme und Abnahme soll kommenden Monat erfolgen, dafür sei das Bad zur Saisoneröffnung 2020 komplett und mit allen Details sowie inklusive neuem Parkplatz fertig sein.