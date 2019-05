von Ursula Freudig

Singen macht einfach Spaß und wenn dann noch für einen großen Auftritt geprobt wird, sind Spaß und Motivation doppelt so groß. Dies gilt dieser Tage in besonderem Maß für den Grundschulchor der Tiengener Johann-Peter-Hebel-Schule. Er probt unter der Leitung von Anna Canisius für den Auftritt beim Kinder-für-Kinder-Konzert des Kiwanis Clubs Waldshut-Tiengen in der katholischen Pfarrkirche in Tiengen. Mit dem Erlös aus der Kollekte werden notleidende Kinder und Familien in Tiengen und Umgebung unterstützt. Neben dem Grundschulchor werden ein weiterer Chor, eine Blaskapelle und eine Band auftreten.

Knapp 40 Erst- bis Viertklässler singen im Chor der Hebel-Grundschule. „Es motiviert sie, bald vor so vielen Leuten singen zu können, ihre Vorfreude ist groß“, sagt Chorleiterin Anna Canisius. Präsentieren werden die Kinder in der Pfarrkirche freche Lieder und sich dabei mit dem ganzen Körper einbringen. Besonders beim „Minidrachentanz“ oder bei dem Lied „Singen ist ne coole Sache“ wird es schwungvoll zugehen.

Anna Canisius weiß, welche nachhaltige Wirkung ein Auftritt vor großer Kulisse haben kann. 2015 haben Kinder der Hebel-Schule unter ihrer Leitung schon einmal beim Kinder-für-Kinder-Konzert mitgewirkt. „Sie waren danach wahnsinnig stolz und erinnerten sich auch noch Jahre danach an den Auftritt.“ Der Musik-, Mathe- und Sachkundelehrerin ist es wichtig, dass alle Kinder sich im Chor wohlfühlen und aus den Proben und Auftritten fröhlich herausgehen. Sie ist zuversichtlich, dass dies auch nach dem Kinder-für-Kinder-Konzert so sein wird.

Der Chor ist nicht die einzige Möglichkeit für Schüler der Hebel-Schule, sich musikalisch zu betätigen. Lehrer der Musikschule Südschwarzwald kommen im Rahmen des Instrumentenkarussells in die Schule und bringen Zweitklässlern die verschiedenen Instrumente näher. Nach dem Kinder-für-Kinder-Konzert hat der Grundschulchor nur eine kurze Verschnaufpause. Am 17. und 19. Mai hat er bereits die nächsten großen Auftritte: Im katholischen Pfarrsaal in Tiengen wird er zusammen mit der Jugendstadtmusik Tiengen und Grundschülern der Schule am Hochrhein in dem Musicalprojekt „Zirkus Kriminale“ erneut auf der Bühne stehen.

