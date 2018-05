Waldshut-Tiengen Frauenverein Tiengen will weiter wachsen: Jede Tiengener Frau soll Mitglied im Verein werden

Der Frauenverein Tiengen freut sich über vier neue Mitglieder in 2018, will aber weiter wachsen. In der Hauptversammlung wurde der Vorstand in seinem Amt bestätigt. Oberbügermeister Philipp Frank lobte die Arbeit der Frauen und gab einen Einblick in städtische Themen.

„Mein Ziel ist, dass jede Frau in Tiengen Mitglied im Frauenverein ist“, sagte Johanna Albrecht, stellvertretende Vorsitzende in der Hauptversammlung des Frauenvereins Tiengen. Sie hätten zwar schon 426 Mitglieder und im Jahr 2018 bereits vier neue Mitglieder gewinnen können, warf Kassiererin Rita Reiter ein, „aber für unsere zahlreichen Aktivitäten das Jahr über brauchen wir viele Helfer“, ergänzte Albrecht.

Bereits im Januar 2017 war die Hilfe des Frauenvereins bei der Blutspendeaktion des DRK gefragt, berichtete Schriftführerin Sabine Krähenbühl in ihrem Jahresrückblick. Im Februar folgten fastnächtliche Nachmittage in den Seniorenheimen St. Josef und Haus am Vitibuck. Im April ging es dann anlässlich des 150-jährigen Bestehens auf Einladung von Gräfin Sandra Bernadotte auf die Insel Mainau.

Ein weiterer Höhepunkt sei die Einladung nach Berlin gewesen. Thomas Dörflinger hatte den erweiterten Vorstand im Juni in die Hauptstadt geladen. Einen kräftigen Zuschuss für die Vereinskasse hat die Kaffeestube beim Vereinsjubiläum der Firma Cellpack gebracht, ergänzte die Kassiererin. Die 53 Kuchen waren im Nu ausverkauft, erklärte Reiter stolz. Zu den zahlreichen Aktionen des Vereins gehören auch das Verteilen von Weihnachtsgeschenken und Gutscheinen an Bedürftige.

Mit dem altbewährten Vorstand geht der Frauenverein in das neue Vereinsjahr, stellte sich bei den Neuwahlen des Vorstands heraus. Die Vorsitzende Cornelia Maier wurde in ihrem Amt bestätigt, ebenso ihre Stellvertreterin Johanna Albrecht. Schriftführerin bleibt Sabine Krähenbühl, um die Finanzen kümmert sich weiterhin Rita Reiter. „Wir sind so ein tolles Team, wir machen gerne weiter“, bedankte sich Maier für die Wiederwahl.

Aktuelles aus der Stadt Walsdhut-Tiengen

Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank berichtete über die Stadtentwicklung. „Ich bin ein großer Fan des Frauenvereins“, erklärte Frank zu Beginn, „wir brauchen die Vereine“. Er werde oft gefragt, was seine Vision bezüglich der Stadtentwicklung sei: „Meine Vision ist es, diese Stadt zukunftsträchtig zu machen, so dass sie auch noch in 20 Jahren lebenswert ist.“

Einige schwierige Themen seien bereits im Wahlkampf bekannt gewesen, das Thema Krankenhaus, Stadthalle, Schwimmbäder, so Frank. „Der Spitalfonds war nicht mehr in der Lage, das Krankenhaus zu betreiben. Wir haben jetzt einen ausgewogenen Kompromiss erzielt. Ab dem 1. Juli ist das Krankenhaus ein Kreiskrankenhaus. Das ist ein Riesenschritt. Das Krankenhaus wird dann noch zehn bis 15 Jahre am jetzigen Standort bleiben.“

Auch zum Thema Freibäder äußerte sich der OB. Es werde wahrscheinlich einen Bürgerentscheid geben. Frank: „Zwei Bäder zu sanieren, könnte zum Beispiel bedeuten, die Grundsteuer zu erhöhen. Wenn die Bürger damit einverstanden sind, dann ist das okay. Ich werde jedes Ergebnis akzeptieren.“

Das Freibad in Tiengen werde auf jeden Fall saniert. Daneben gebe es noch Projekte wie das Klettgau-Carree in Tiengen und das Feuerwehrgerätehaus in Waldshut, das einen neuen Standort benötige. „Die mangelnde Ärzteversorgung in Waldshut und Tiengen ist kein Waldshut-Tiengen-Problem“, wandte sich Frank an eine Zuhörerin, die die geringe Facharztdichte in Tiengen ansprach.