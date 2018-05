Waldshut-Tiengen Frauen vom Busbahnhof Waldshut verfolgen Rentner und bieten Prostitution an

Die Konflikte um den Unruheherd Busbahnhof in Waldshut sind um eine Facette erweitert worden. Laut Polizeibericht stellten zwei junge Frauen vom Balkan einem Rentner nach, um ihm angeblich Prostituiertendienste anzubieten.

Ein 77-jähriger Mann flüchtete laut Bericht der Polizei am Mittwoch gegen 13 Uhr in das Polizeigebäude in Tiengen, nachdem er vom Busbahnhof Waldshut aus von zwei jungen Frauen verfolgt worden sei. "Sie boten ihm in aufdringlicher Weise Geschlechtsverkehr gegen Bezahlung an", heißt es im Polizeibericht. Weiter: "Sie folgten dem Mann sogar in einen Bus und stiegen mit ihm zusammen in Tiengen aus, um ihn weiter zu verfolgen. Erst vor der Polizeidienststelle verschwanden sie." Mittlerweile seien zwei tatverdächtige Frauen im Alter von 21 und 26 Jahren ermittelt werden.

Die Frauen stammten aus Rumänien, erklärte die Polizei auf Nachfrage. Offenbar besteht ein Zusammenhang zu den Bettlergruppen, die sich immer wieder am Busbahnhof niederlassen und von dort aus durchs das Stadtgebiet ziehen. Der Betroffene hat Anzeige erstattet, der Polizeiposten Tiengen führt die weiteren Ermittlungen. Geprüft werden unter anderem Tatbestände wie Verstoß gegen das Prostitutionsgesetz und versuchter Betrug.