Waldshut Frau wirft in Waldshut Sack mit Altkleidern aus fahrendem Auto

Frau wirft in Waldshut Sack mit Altkleidern aus fahrendem Auto

Ein Umweltdelikt bei fließendem Verkehr hat in Waldshut der Beifahrerin eines Autos eine Geldbuße von 100 Euro eingebracht.

Zeuge eines Umweltdelikts im fließenden Verkehr wurde ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag in Waldshut. Laut Polizeibericht war der Mann gegen 14 Uhr auf der Konstanzer Straße am östlichen Stadtausgang unterwegs, als aus einem vor ihm fahrenden Toyota ein Plastiksack aus dem Fenster geflogen sei. Der Zeuge informierte die Polizei, die den fraglichen Wagen auf dem Parkplatz eines Möbelmarkts entdeckte. Die Insassen wurden kontrolliert und befragt. Die Beifahrerin gab laut Polizeibericht zu, einen Sack mit Altkleidern aus dem Auto geworfen zu haben. Die 34-Jährige wurde angezeigt und musste 100 Euro Strafe bezahlen.