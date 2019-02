von Manfred Dinort

Frank Koch ist neuer Vorsitzender des Männergesangvereins Detzeln. Er löste Bruno Limberger ab, der nach 14 Jahren aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidierte. "Es hat mir immer viel Freude gemacht", sagte Limberger in der Hauptversammlung im Gemeindehaus. "Aber es ist mir immer schwerer gefallen, Beruf und Amt unter einen Hut zu bringen." Als Gäste begrüßte er die Ortsvorsteherin Esther Koch, Rosmarie Kyas vom Gemeindeteam der Seelsorgeeinheit St. Verena, Bürgermeister Joachim Baumert und den Ehrendirigenten Wolfgang Hörr.

Im vergangenen Jahr, so Frank Koch in seinem Rückblick, standen fünf Konzerte auf dem Programm, vier Auftritte und sechs weitere Anlässe. Höhepunkt war das Jahreskonzert, das im katholischen Gemeindesaal in Tiengen über die Bühne ging und eine großartige Resonanz fand. Als Gastchor wirkte der Männergesangverein Dogern mit. Dirigent Jochen Stitz, der seit 20 Jahren den Chor leitet, meinte: "Ich bin immer noch begeistert. Das war in jeder Hinsicht ein toller Auftritt, ich war einfach nur zufrieden." Sein Ziel sei es, die Sänger auf diesem Niveau zu halten. Auch sonst fühle er sich im Verein wohl: "Ich bin gerne in die Proben gekommen, es hat mir Spaß gemacht, mit euch zu singen und mit euch zusammen zu sein."

Der Chor zählt aktuell 38 aktive Mitglieder, davon 16, also nur knapp die Hälfte, aus Detzeln. Im vergangenen Jahr konnten zwei neue Sänger gewonnen werden: Marco Bendel und Jürgen Pohl. Der Probenbesuch lag bei 84 Prozent, Spitze war Martin Schlegel, der kein einziges Mal fehlte. Kassierer Josef Bächle konnte in seinem Kassenbericht eine positive Bilanz ausweisen und damit das Defizit des Vorjahres ausgleichen. Dann hatten die Gäste das Wort. Rosmarie Kyas erklärte: "Für uns seid ihr der Kirchenchor. Wenn wir euch gebraucht haben, haben wir nie eine Absage bekommen." Joachim Baumert sagte: "Ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn ich hier bin. Der Verein beweist Offenheit und Toleranz, man spürt, Gesang verbindet."

Ortsvorsteherin Esther Koch würdigte die Verdienste des Vereins und des bisherigen Vorsitzenden Bruno Limberger mit humorvollen Versen. Wolfgang Hörr erklärte: "Ich bin stolz auf euch und auf das, was ihr in den letzten Jahren auf die Beine gestellt habt. Ihr seid in der Region zu einem Vorzeigechor geworden."