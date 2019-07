von Manfred Dinort

Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Krenkingen stand die Vereidigung und Verpflichtung der neu gewählten Ortschaftsräte. Wiedergewählt wurden Ortsvorsteher Frank Kaiser, Christian Hug, Martin Greuter, Heiko Hug und Michael Jäger. Neu gewählt wurde Heike Beck als erste Frau im Krenkinger Ortschaftsrat, verabschiedet wurde Günter Kessler, der die Wiederwahl knapp verfehlte.

Tiengen Ortschaftsräte in den Ortsteilen von Tiengen gewählt: Die Karten wurden neu gemischt Das könnte Sie auch interessieren

Mit fünf von sechs Stimmen wurde Frank Kaiser erneut zum Ortsvorsteher gewählt, Stellvertreter wurde, ebenfalls mit fünf Ja-Stimmen, Christian Hug. Bürgermeister Joachim Baumert nahm die Vereidigung der Ortschaftsräte vor und verpflichtete jeden per Handschlag. Im ersten Teil der Sitzung berichtet Frank Kaiser über die laufenden Arbeiten. So wurde der Einbau einer neuen Küche im Gemeindehaus beschlossen, den Zuschlag erhielt die Firma Liebwein aus Lauchringen als günstigster Bieter. Der Einbau soll in der zweiten Augustwoche erfolgen.

Waldshut-Tiengen Die Grünen sind die großen Wahlsieger bei der Europawahl, CDU und SPD büßen Stimmen ein Das könnte Sie auch interessieren

Verzögerungen gab es bei der Umrüstung der Straßenlampen auf LED, da die Stadtwerke mit den Arbeiten nicht nachkämen. Die Schaltzeiten würde man mit den Zeiten in Tiengen koordinieren. Die neuen Lampen sollen künftig auch nachts leuchten, da der Spareffekt mit der neuen Technik kaum ins Gewicht falle. „Auch aus Sicherheitsgründen ist das sinnvoll“, erklärte Frank Kaiser.

Waldshut Das Konzert in Waldshut war für Sänger Max Mutzke "das Highlight" seiner Deutschlandtournee Das könnte Sie auch interessieren

Für die Straßensanierungsarbeiten an der Ortsverbindungsstraße nach Ühlingen sind die Ausschreibungen abgeschlossen. Ob die Arbeiten noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden können, werde davon abhängen, ob schnell ein Bauunternehmer gefunden werde. „Und das wird nicht ganz einfach sein“, schätzte Frank Kaiser.

Waldshut-Tiengen OB Philipp Frank: "Für die Stadt ist das kein Weltuntergang" Das könnte Sie auch interessieren

Im zweiten Teil der Sitzung mit den neu vereidigten Ortschaftsräten wurden weitere Themen angesprochen. Heike Beck erinnerte an den Springbrunnen beim Friedhof, der dabei sei, zu versiegen und an die mangelhaften Split-Beläge. Sie wollte auch wissen, ob der Steinbruch auch in Zukunft weiterbetrieben wird. Martin Greuter regte an, den Kinderspielplatz attraktiver zu gestalten. Michael Jäger empfahl, das Baugebiet rechtzeitig zu mähen, bevor sich das Unkraut breitgemacht habe. Thema war auch das Gießen der neuen Anlagen am Lindenplatz. Joachim Baumert empfahl, dafür jemanden vor Ort zu gewinnen.

Waldshut-Tiengen Zwischen Erfolg und Niederlage: So erklären die Fraktionsvorsitzenden das Abschneiden ihrer Partei bei der Gemeinderatswahl Das könnte Sie auch interessieren

Frank Kaiser freute sich, in der Sitzung auch den neu gewählten Krenkinger Gemeinderat Kai-Uwe Zeitz begrüßen zu können. „Es ist gut, dass wir nun auch einen direkten Ansprechpartner im Gemeinderat der Stadt haben“, sagte er. Dazu erklärte Zeitz: „Ich fühle mich der Ortschaft verpflichtet und ich bringe mich gern für unser Dorf ein.“