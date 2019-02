von Ursula Freudig

Informationen und Kontakte rund um den Bau oder den Kauf eines Haus machten am Wochenende aus der Tiengener Stadthalle einen lebendigen Marktplatz für Immobilien. Die achte Immobilienmesse am Hochrhein des SÜDKURIER Medienhauses stieß auch dieses Jahr auf großes Interesse. Hunderte von Besuchern nutzen am Samstag und Sonntag die Gelegenheit, um bei einem Bummel mit den Mitarbeitern von regionalen Ausstellerfirmen ins Gespräch zu kommen und sich einen Überblick über ihre Angebote zu verschaffen.

Erklärungen am Objekt: Helmut Schmid (von links, Hochtalhaus Ibach) zeigt Dieter und Monika Heidt aus Höchenschwand einen Hausaufbau..Bild: Ursula Freudig

Wo gibt es freie Bauplätze, wer baut welche Häuser, welche Immobilien stehen zum Kauf, wie finanziere ich die eigenen vier Wände oder wie verkaufe ich optimal eine Immobilie – für alle Anliegen gab es Anregungen, Beratung und gezielte Antworten. Fünf Fachvorträge ergänzten die Messe, die mit 25 Ausstellern um zwei größer als 2017 war.

Anstoßen: Stefan Dorfmeister (Bürgermeister Höchenschwand), Petra Dorfmeister (Leiterin Baurechtsamt Landkreis), OB Philipp Frank und Heiko Spitznagel (Anzeigenverkaufsleiter Hochrhein) sowie Kai Oldenburg (Redaktionsleiter Waldshut) vom SÜDKURIER Medienhaus, Veranstalter (v. l.) bei der Eröffnung. Bild: Ursula Freudig

Heiko Spitznagel, Anzeigenverkaufsleiter Hochrhein des SÜDKURIER Medienhauses, umriss in seiner Eröffnungsrede die Erfolgsgeschichte der Immo und blickte auf die Entwicklung in der Baubranche seit der letzten Immo' 2017. "Es ist weiter fleißig gebaut worden", sagte er. Spitznagel geht davon aus, dass dies angesichts anhaltend niedriger Zinsen auch 2019 weiter so sein wird und damit verbunden, auch die Kosten für Baumaterial und Handwerker weiter steigen werden.

Der Schirmherr der Immo', OB Philipp Frank, würdigte die Immo' als kleine, feine und wichtige Messe für die Region, auch für die Stadt, für die Wohnraum ein wichtiges Thema wäre. Er verwies in diesem Zusammenhang auf den Stand der Stadt Waldshut-Tiengen. Dort wurde nicht nur über aktuelle und kommende Baugebiete informiert, sondern auch über den Stand des Internets in den Ortsteilen und den Ablauf eines Baugenehmigungsverfahrens.

Austauschen: Sabine Hartmann-Müller (CDU-Landtagsabgeordnete aus Rheinfelden) im Gespräch mit Ausstelller Peter Müller von Ökohaus Ibach. Bild: Ursula Freudig

Wie immer war die Immo’ 19 nicht nur ein informativer, sondern auch ein geselliger Treffpunkt mit Cafeteria und Immo-Gewinnspiel.

