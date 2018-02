Kreis Waldshut Forstwirtin Katharina Klotz über ihre Arbeit: "Die Männer akzeptieren mich"

Auf einen Kaffee mit...Katharina Klotz aus Waldshut-Tiengen. Die einzige Forstwirtin im Landkreis Waldshut gibt Einblick in ihre Arbeit und verrät, warum sie sich für diesen Beruf entschieden hat.

Frau Klotz, wie kam es dazu, dass Sie sich für eine Ausbildung als Forstwirtin entschieden haben?

Noch während meiner Schulzeit in der Realschule Tiengen habe ich einen Schnuppertag beim Forsthauptstützpunkt in Bonndorf verbracht. Ich wollte unbedingt einen Beruf anstreben, wo ich viel an der frischen Luft und in der Natur bin. Dort war ich im Wald und bekam gezeigt, wie ein Baum gefällt wird. Das hat mich so fasziniert, dass ich sofort beschloss, diesen Beruf mal auszuprobieren, ob das etwas für mich ist.

Und Sie haben auf Anhieb einen Ausbildungsplatz bekommen?

Ja, ich entschied mich unmittelbar dafür, mich um den Ausbildungsplatz zu bewerben und habe direkt die Zusage bekommen. Es gab außer mir noch drei männliche Bewerber, einer davon und ich bekamen die beiden freien Stellen.

Was sind die Schwerpunkte der Ausbildung und wie lange dauert diese?

Die Ausbildung dauert drei Jahre und beinhaltet die praktische Tätigkeit im Wald wie Baumfällarbeiten, Jungbestandspflege, das heißt es wird selektiert, welche Bäume als Zukunftsbäume gehegt und gepflegt werden, außerdem das Kennenlernen der Motorsäge mit allen technischen Aspekten wie die Funktionsweise und die Wartung. Dann lernt man noch mit dem Freischneider umzugehen, das ist ein spezielles Gerät zur Traufpflege, um jungen Bäumchen Platz zu schaffen und entsprechend der unterschiedlichen Pflanzenstrukturen den Waldrand sauber zu halten. Auch das Wissen über die verschiedenen Baumarten, Sträucher und Hecken sowie über die Bodenschichten und die Bodenbeschaffenheiten spielt eine große Rolle.

Ein wichtiger Teil ist auch der Maschinenführerlehrgang, um mit den großen Rückemaschinen umzugehen. Die theoretischen Unterrichtseinheiten finden im Block in Gängenbach bei Offenburg statt. Hier treffen sich alle Schüler der verschiedenen Ausbildungsstätten und Stützpunkte aus ganz Baden-Württemberg.

Waren Sie dort auch die einzige Frau?

Nein, während des ersten Ausbildungsjahres waren drei Frauen dabei, zum Schluss war ich jedoch in meiner Klasse noch die Einzige. Aus den anderen Klassen gab es noch drei weitere Frauen, die mit mir am Ende die schriftliche und praktische Prüfung absolvierten.

Um mit der Motorsäge zu arbeiten, benötigt man ja ziemlich viel Kraft, wie kamen Sie am Anfang damit zurecht und welche Arbeit ist am anstrengendsten?

Ja, das stimmt. So eine Säge wiegt etwa 4,5 Kilogramm, die erste Woche war extrem hart, ich hatte heftigen Muskelkater, aber inzwischen habe ich keinerlei Probleme mehr. Ganz im Gegenteil, ich liebe es, mit der Motorsäge zu arbeiten und mache dies sogar noch nach Feierabend als Hobby. Am anstrengendsten ist es im Sommer im Wald, wenn man in der schweren Schutzkleidung das Käferholz herausholen muss.

Sie arbeiten auch in der Freizeit mit der Motorsäge, was haben Sie für ein Hobby?

Ich war schon immer sehr kreativ und habe aus Spaß mal angefangen, aus herumliegenden Baumstämmen Figuren herauszusägen. Jetzt kreiere ich mit der Motorsäge, eigentlich sind es zwei, eine große für die grobe Form und eine kleinere für die Feinheiten, aus Baumstämmen Skulpturen.

Seit einem Jahr arbeiten Sie bei der Gemeinde Jestetten als Forstwirtin. Ist dieser Beruf sehr anstrengend und können Sie sich vorstellen, diese Tätigkeit ein Leben lang auszuüben oder haben Sie noch andere Ziele?

Der Job ist körperlich schon sehr anstrengend. Man braucht Kraft und Ausdauer sowie körperliche Fitness. Außerdem muss man mit Wind und Wetter klar kommen, wobei es bei ganz schlimmen Wetterverhältnissen auch Ausweicharbeiten im Trockenen gibt. Das Baumfällen werde ich nicht ein Leben lang machen, mich interessiert noch mehr die Arbeit mit den großen Maschinen. Wie Forwarter, das sind große Forstmaschinen, die das Holz mit Kran und Zange aus dem Bestand holen. Dazu muss man sich weiterbilden, das strebe ich an.

Wurden Sie als junge Forstwirtin von Ihren Kollegen und Vorgesetzten von Anfang an akzeptiert?

Ich arbeite seit Herbst 2016 beim Forst Baden-Württemberg im Revier Jestetten mit zwei männlichen Kollegen zusammen. Mein Chef ist Förster Ralf Göhrig und wenn er nicht da ist, Forstmeister Karl-Heinz Spörndle. Ich habe den Eindruck, dass mich die Männer akzeptieren, anfangs musste ich schon beweisen, was ich kann, aber inzwischen läuft alles ganz normal und ohne Unterschiede, ich glaube, wir sind ein gutes Team.

Zur Person

Katharina Klotz ist 21 Jahre alt, ledig und wohnt in Waldshut-Tiengen. Seit Oktober 2016 ist sie beim Landkreis Waldshut im Revier Jestetten als Forstwirtin beschäftigt. Klotz besuchte die Realschule Tiengen und schloss dort mit der Mittleren Reife ab. Anschließend absolvierte sie eine dreijährige Berufsausbildung beim Forsthauptstützpunkt in Bonndorf. Ihr Hobby ist das Herstellen von Holzskulpturen.