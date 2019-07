Nun soll die Bagatellgrenze doch kommen: Der Bundestag will am Mittwoch beschließen, dass Schweizer Kunden ab dem 1. Januar 2020 nur noch die Mehrwertsteuer zurückerstattet bekommen, wenn sie für mindestens 50 Euro in einem deutschen Geschäft eingekauft haben. Bislang gibt es keine Untergrenze.