von Yvonne Würth

Die 24. Internationale Orgelwoche in der evangelischen Versöhnungskirche Waldshut wurde mit einem glanzvollen Orgelkonzert eröffnet. Geladen hatte der Förderkreis für Kirchenmusik Waldshut.

Der niederländische Organist Erwin Wiersinga ist Organist an der Hinsz-Orgel in der reformierten Kirche zu Roden. Außerdem ist er als Dozent für künstlerisches Orgelspiel an der Universität der Künste in Berlin und dem Prins Claus Conservatorium in der nordholländischen Provinz Groningen tätig. Die Martinikerk in Groningen beherbergt unter anderem die berühmte Arp-Schnitger-Orgel. Um die 1996 nach Barockvorgaben gebaute Marc-Garnier-Orgel in der evangelischen Versöhnungskirche Waldshut kennenzulernen, war er einige Tage zuvor angereist.

Bei seinem Konzert nutzte er das ganze Spektrum der Orgel aus. Das „Upon la mi re“ aus dem 16. Jahrhundert des unbekannten Komponisten stammt wahrscheinlich aus Frankreich. Es kam auf dem Orgelpositiv mit zarten Klängen der Flöte und Waldflöte besonders gut zur Geltung. Die Begebenheiten unter der grünen Linde von Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 bis 1621) sind ausgesprochen weltlicher Natur, wie dem Programmheft zu entnehmen ist. Passend zu den fröhlichen und heiteren Klängen gab das Vogelgezwitscher (Nachtigall) das Nahen des Frühlings bekannt, auch verlockte die Melodie zum Nachsingen. Auch durften die glockenhellen Klänge des rotierenden Zimbelsterns nicht fehlen.

Als direkten Gegensatz folgte die Choralbearbeitung von Georg Böhm „Vater unser im Himmelreich“. Erwin Wiersinga spielte die Version mit den nachträglich eingearbeiteten Verzierungen. Manche Besucher hatten sich bewusst diagonal zur Orgel gesetzt, um die optimale Klangverschmelzung hören zu können. Sie empfanden Böhms Choral als besonders warm gespielt. Vor der Pause ertönte von Antonio Vivaldi das Concerto in a-Moll Opus 3,10 als eines der wenigen transkribierten Stücke. Antonio Vivaldi hatte es für vier Soloviolinen komponiert, Johann Sebastian Bach für vier Cembali bearbeitet, bis es schließlich für Orgel von Guy Bovet im 20. Jahrhundert bearbeitet wurde.

Spätestens hier wurde dem Publikum die Fingerfertigkeit des Organisten bewusst. Im Anschluss an die Pause gab es einen Epochenwechsel mit neuer Musik voller Taktartwechsel und Synkopen von Bert Matter (geboren 1937). Selbstverständlich gehörten auch Werke von Johann Sebastian Bach mit in das Programm, wie „Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr“ und das Präludium und Fuge in C-Dur. Den Rahmen des eineinhalbstündigen Konzertes bildeten Werke von Dietrich Buxtehude „wovon ich gute Laune bekomme“, schloss Erwin Wiersinga und spielte tänzerisch, heiter und zugleich festlich als Zugabe die Fuge in C-Dur.