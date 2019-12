von sk

Bei der Firma May in Waldshut wurden langjährige Mitarbeiter geehrt und teilweise in den Ruhestand verabschiedet. Ebenfalls ehrte der neue Geschäftsführer Michael Polzer Ulrich Gröber für dessen 25-jährige Tätigkeit als Geschäftsführer der May-Gruppe.

Von links: Kathrin Polzer (zehn Jahre); Michael Polzer, Geschäftsführer; Anico Sandor, neu im Ruhestand; Klaus Ogger, ehemaliger Bereichsleiter Mode und Sport/Prokurist, neu im Ruhestand; Ulrich Gröber, Geschäftsführer; Elisabeth Müller, neu im Ruhestand; Anneliese Schupp, 47 Jahre bei May und neu im Ruhestand; Ursula Gantert, 45 Jahre bei May und neu im Ruhestand; Tamara Fechtig (zehn Jahre); Gertrud Gut, neu im Ruhestand; Klaus-Peter Baur, 50 Jahre bei May und neu im Ruhestand; Monika Flum, neu im Ruhestand; Maurice Krause (zehn Jahre); Teresa De Nardis, 40 Jahre bei May und neu im Ruhestand.