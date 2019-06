von Tosemarie Tillessen

Der Kontrast könnte kaum größer sein: Hier drei kraftvolle Baumskulpturen, die die Schwarzenbergsäle des Tiengener Schlosses beherrschen. Und daneben an den Wänden 24 kleine, filigrane Abdrücke von Holzstichen, die nur schwer mit bloßem Auge zu erkennen sind. Beide Bereiche zeigen die so unterschiedlichen Facetten der Arbeiten des englischen Künstlers Keith Petitt aus Lewes. Der Grafiker und Holzbildhauer zeigt sie jetzt auf Einladung der Stadt Waldshut-Tiengen in seiner Einzelausstellung „The Wooded Path“.

Keith Pettit vor seiner Skulptur „Lodern“, daneben seine Partnerin Sarah Warren (links) und Kulturamtsleiterin Kerstin Simon. | Bild: Rosemarie Tillessen

Kulturamtsleiterin Kerstin Simon führte bei der Vernissage die rund 60 Besucher in die Ausstellung ein. Keith Pettit selbst demonstrierte anschließend an einem Stück Buchsbaum aus seiner Heimat die aufwendige Technik des Holzstiches: den gezeichneten Entwurf, die Übertragung auf Holz und die anschließende Bearbeitung mit dem Spitzdigger, bevor der Druckstock dann mit schwarzer Farbe eingewalzt wird.

Waldshut-Tiengen Letztes Handgriffe: Keith Pettit fertigt für seine Ausstellung Skupturen aus Charakter-Holz an Das könnte Sie auch interessieren

Seine Motive für diese kleinen Bilder findet er in seiner Umgebung: kleine Straßen und Hausdächer mit Schornsteinen, weidende Schafe oder einen springenden Hasen, Vögel und Krähen im eleganten Flug. Oder auch touristische Wahrzeichen wie einen bekannten Leuchtturm („Hunting High“ und „Hunting Low“). Köstlich ironisch dann das kleine Bildchen „Lewes Cathedral“: Wo man eine stattliche Kathedrale vermutet, sieht man ein gedrungenes kleines Haus in einer Straße. Auf Nachfrage sagt er lachend: „It‘s a joke.“ (Das ist ein Spaß.) Denn jeder in Lewes kennt diese Brauerei, in die man sonntags strömt.

Solche Holzstiche gestaltet er kunstvoll und mit meisterhaft ruhiger Hand aus feinsten Linien und Schraffuren und aus teils originellen Perspektiven. Mit solchen Arbeiten begann vor rund zehn Jahren seine künstlerische Laufbahn, nachdem er vorher eher ungeliebt sein Geld als Schildermaler verdient hatte, berichtete Kerstin Simon.

Waldshut-Tiengen 50 Kunstinteressierte erleben am Skulpturenweg in Waldshut Pappeln in faszinierenden Formen Das könnte Sie auch interessieren

Umso erstaunlicher erscheinen daneben seine kraftvollen Baumskulpturen. Sie stammen von einer Schmitzinger Obstwiese und dem Waldshuter Seltenbachtal, aus dem Holz einer Robinie und eines Zwetschgenbaums. Beide Bäume waren alt, knorrig und teils bereits vermodert. Genau dort begann die Arbeit von Keith Pettit: „Er horcht, schaut und fühlt sich in den Baum hinein, um zu spüren, welche Skulptur in ihm steckt“, erklärte Kerstin Simon.

Bürgermeister von Lewes: "Wir lassen uns die Beziehungen nicht wegnehmen" Das könnte Sie auch interessieren

Die Tiengener Bevölkerung konnte ihm dabei eine Woche lang in seinem Freilicht-Atelier zuschauen, wie er sie bearbeitete, abflammte, ankokelte und ölte. Das Ergebnis steht jetzt in der Ausstellung und heißt „Der Hüter“, „Zusammenfluss“ und „Lodern“. Die Besucher geraten ins Staunen: Hier die filigranen Stiche aus englischem Holz und dort die Skulpturen aus Holz unserer Region. Schöner kann man den Sinn einer Städtepartnerschaft nicht demonstrieren.