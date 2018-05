Waldshut-Tiengen Feuerwehr geht in die Offensive: Tag der offenen Türe soll zum Mitmachen animieren

Feuerwehr geht in die Offensive: Tag der offenen Türe soll zum Mitmachen animieren

Bei einem Tag der offenen Tür zeigte die Feuerwehr Waldshut-Tiengen, was sie alles macht und kann. Mit dieser Leistungsschau wollten die Mitglieder vor allem um Nachwuchs werben, denn neue Kräfte zu finden, die sich freiwillig für die Allgemeinheit engagieren wird zunehmend schwieriger.

Unter dem Motto "Feuerwehr zum Anfassen" veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Waldshut-Tiengen in der Stadthalle Tiengen und auf dem benachbarten Parkplatz einen Tag der offenen Tür. Der Hintergrund: Die Feuerwehren sorgen sich um ihren Nachwuchs.

Seit längerem läuft auch eine Werbeaktion mit dem Slogan: "Wir sind dabei – was machst du?" Damit will die Feuerwehr einen wunden Punkt in unserer Gesellschaft ansprechen: Die einen engagieren sich, die anderen schauen zu.

"Wir müssen in die Offensive gehen", sagt Kommandant Peter Wolf. "Wir wollen zeigen, was die Feuerwehr alles leisten kann und dass es sich lohnt, sich für eine gute Sache zu engagieren." Geboten wurde ein vielseitiges Programm, das zahlreiche Besucher anlockte.

Zu den Höhepunkten zählte die ökumenische Segnung eines neuen Mannschaftswagens und eines neuen Rettungsbootes durch Pfarrer Ulrich Sickinger und Pfarrer Wieland Hartwig-Bopp. Das Boot hatte der Landkreis für 85 000 Euro angeschafft.

Bei der Begrüßung bekundete Oberbürgermeister Philipp Frank seinen Respekt vor der Feuerwehr. "Hier handelt es sich um ein Ehrenamt, bei dem man sich ständig weiterbilden muss und das immer wieder mit den privaten und beruflichen Interessen kollidiert", so der OB.

Als symbolische Geste verbeugte er sich und zog seinen Hut. Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger erklärte: "Es war an der Zeit, dass die alten Boote ersetzt wurden und ein leistungsfähiges Boot zur Verfügung steht."

Mit Ausstellungen und Einsatzübungen wurde danach eine beeindruckende Show inszeniert, die das gesamte Leistungsspektrum der Feuerwehr abdeckte. Daneben präsentierten sich auch das DRK, die DLRG, die Polizei und die Jugendfeuerwehr.

Natürlich war auch für das leibliche Wohl der Besucher und für musikalische Unterhaltung gesorgt. Die Stadtmusik richtete das Frühschoppenkonzert aus und die Florianskapelle sorgte am Nachmittag für einen musikalischen Ausklang. Dazwischen bot die Zirkus AG der Realschule Tiengen ihre Akrobatic-Show.

"In letzter Zeit 20 Neuanmeldungen"

Peter Wolf, Kommandant der Feuerwehr Waldshut-Tiengen, blickt auf die Nachwuchs-Situation bei der Feuerwehr und verrät, ob die Plakatwerbung schon Erfolge brachte.

Herr Wolf, heute präsentiert sich die Feuerwehr von ihrer besten Seite. Trotzdem gibt es Sorgen.

Es ist nicht mehr so einfach, den Nachwuchs zu sichern. Zum einen kommt der demografische Wandel zum Tragen, dann kommt hinzu, dass das Freizeitverhalten der Jugend anders geworden ist, man sucht eher das kurzweilige, unverbindliche Amüsement, während die Feuerwehr eine dauerhafte Verpflichtung bedeuten würde.

Sind auch Mädchen willkommen?

Ja selbstverständlich. Sie machen bei der Jugendfeuerwehr inzwischen fast die Hälfte aus. Die Zeiten, in denen die Feuerwehr eine Jungendomäne war, sind vorbei.

Derzeit läuft ja eine spezielle Plakatwerbung.

Ja, mit dem Slogan „Ich bin bei der Feuerwehr – was machst Du?" versuchen wir, interessierte junge Menschen anzusprechen, sich sozial zu engagieren.

Gibt es bereits nennenswerte Erfolge?

Ja, wir hatten in letzter Zeit rund 20 Neuanmeldungen.

Wie ist die Situation in den Ortsteilen?

Ähnlich. Größere Nachwuchssorgen gibt es in den Tiengener Ortsteilen, da hat man sich lange Zeit zu wenig gekümmert.

Fragen: Manfred Dinort