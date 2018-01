Waldshut-Tiengen Feuerwehr Waldshut-Tiengen hat viel zu tun

Die Aktiven der Feuerwehr Waldshut-Tiengen leisteten im vergangenen Jahr mehr als 200 Einsätze, dabei galt es auch, 35 Brände unter Kontrolle zu bekommen. Ein Tag der offenen Tür findet am 13. Mai im Tiengener Schulzentrum statt.

209 Einsätze, darunter 35 Brände, leistete die Freiwillige Feuerwehr Waldshut-Tiengen 2017. Sie zählt aktuell 220 Aktive. 2016 waren es 208 Einsätze und 239 Aktive. Insgesamt, einschließlich Jungfeuerwehr, Senioren- und Ehrenabteilung sowie Musikzug St. Florian und Spielmanns- und Fanfarenzug, hat die Feuerwehr Waldshut-Tiengen 438 Mitglieder, rund 50 weniger als 2016.

"Der Trend geht weiter, die Einsätze steigen und wir büßen Mitglieder ein", kommentierte Feuerwehrkommandant Peter Wolf die Zahlen. Er sprach in der Hauptversammlung der Feuerwehr Waldshut-Tiengen im Feuerwehrgerätehaus im Kaitle. Musikalisch begleitet wurde die Versammlung vom Spielmanns- und Fanfarenzug. Neben rund 120 Mitgliedern der Feuerwehr, waren etliche Gäste anwesend. Unter ihnen Oberbürgermeister Philipp Frank, Bürgermeister Joachim Baumert, Stadträte und Vertreter von Polizei, Deutschem Rotem Kreuz, DLRG, THW sowie benachbarter Feuerwehren.

Bei den Wahlen wurden die beiden stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Ralf Rieple und Christian Hoch mit großen Mehrheiten in ihren Ämtern bestätigt. Jan Tröndle wurde von Feuerwehrkommandant Wolf zum Löschmeister befördert und acht Feuerwehrleute von Manfred Rotzinger, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Waldshut, für 25- und 40-jährige aktive Feuerwehrarbeit geehrt. Weiterhin ausgezeichnet wurde der Florianer Rudolf Bachmann (nicht anwesend) im Namen des Bundes Deutscher Blasmusikverbände für 50-jähriges musikalisches Wirken.

In seinem Grußwort bekräftigte OB Philipp Frank, dass die Planungen für das neue Feuerwehrgerätehaus Waldshut dieses Jahr soweit vorankommen sollen, dass im Februar 2019 die entsprechenden Zuschussanträge gestellt werden können. Standort wird das alte Güterbahnhofareal nahe Rewe sein. Kommandant Peter Wolf kündigte in seinem Ausblick ein Atemschutzunfalltraining an und am 13. Mai einen Tag der offenen Tür mit Fahrzeugausstellung und Übungsprogramm auf Flächen des Tiengener Schulzentrum. Mit Blick auf Erfahrungen bei Unfällen im Bürgerwaldtunnel, wird die Feuerwehr Waldshut-Tiengen in Tunneln konsequenter vorgehen, damit Autofahrer Absperrungen nicht mehr missachten können. Nachdem 2017 nach vielen Diskussionen Modell und Farbe der neuen Feuerwehrschutzkleidung festgelegt wurde, werden dieses Jahr nach Aussage des Kommandanten, die ersten 100 Feuerwehrleute mit den neuen, sandfarbenen Anzügen ausgestattet. Der Kreisverbandsvorsitzende Manfred Rotzinger gibt nach 20 Jahren sein Amt auf. Am 15. März sind in der Halle Albbruck-Schachen Neuwahlen.