Gurtweil Feuerwehr Gurtweil ist gut gerüstet für kommende Einsätze

Die Feuerwehr Gurtweil hat in ihrer Hauptversammlung fünf Neue in die Aktivmannschaft aufgenommen und drei Mitglieder befördert. Viel Lob gab es für die Arbeit bei den Einsätzen, wie den jüngsten Brand in der Gemeindehalle Gurtweil.

Gurtweil (sl) Schnell und zuverlässig, das sind auch Eigenschaften der Feuerwehrabteilung Gurtweil/Indlekofen, sei es im Einsatz oder auch bei der Hauptversammlung am Freitag. Der Abteilungskommandant Ralf Rieple präsentierte vor den Mitgliedern der 35 Mann starken Abteilung (31 Männer, vier Frauen), der Altersmannschaft (Mitglieder) und Gästen im Gerätehaus Kaitle einen soliden Jahresabschluss.

2017 waren 25 Einsätze zu bewältigen, darunter drei Brände, ein tragischer Verkehrsunfall und weitere technische Hilfsleistungen. Hinzu kamen Übungseinheiten sowie Aus- und Weiterbildungen. Als erfreuliches Ergebnis der Ausbildungen konnten während der Versammlung fünf junge Männer in die Aktivreihen aufgenommen beziehungsweise befördert werden. Per Handschlag wurden Milan Rüdt, Thilo Maier und Linus Ziegler in den Aktivreihen willkommen geheißen. Andreas Ebner wurde zum Hauptfeuerwehrmann, Simon Jehle zum Oberfeuerwehrmann und Stephan Pilichiewicz zum Oberlöschmeister befördert.

Den Rückblick auf die Jugendabteilung präsentierte Stephan Pilichiewicz. Er berichtete von 36 Terminen, darunter Lehrgänge, Arbeitseinsätze, ein Ausbildungswochenende und ein Tagesausflug. Das Motto der Jugendabteilung Gurtweil lautet „Komm und mach mit“ und als Ergebnis kann der Jugendleiter im Jahr 2018 wieder sechs Jugendliche ausbilden.

Der ehemalige Kommandant Walter Duttlinger berichtete über die drei geselligen Begegnungen in der Altersmannschaft, darunter der Florianstag in Todtmoos und der Feuerwehrtag in Laufenburg sowie die Besichtigung der neuen Schlauchwaschanlage im Kaitle. Mit Blick auf das begonnene Jahr informierte Ralf Rieple über die Beschaffung der neuen Schutzbekleidung, an den Tag der offenen Tür am 13. Mai und weitere Termine. Der Probenstart ist am 12. März um 19.30 Uhr im Kaitle.

Stellvertretend für den Gurtweiler Ortschaftsrat bedankte sich Marek Pilichiewicz, Feuerwehrmann und Mitglied des Ortschaftsrates, bei der Abteilung Gurtweil und sagte im Auftrag der Ortsvorsteherin mit Blick auf den jüngsten Brandeinsatz in der Gemeindehalle: „Ihr macht das super und toll.“ Dankesworte des Abteilungsleiters Ralf Rieple und seines Stellvertreters Mathias Hauser ließen unzweifelhaft ein harmonisches Miteinander in der Abteilung erkennen.

Abteilungskommandant Ralf Rieple (ralf.rieple@fw-waldshut-tiengen.de).