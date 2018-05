Albbruck Festlicher Abschied in Unteralpfen für Dirigent Markus Hoppe

Nach 25 Jahren wurde Markus Hoppe beim Musikverein Unteralpfen als Dirigent verabschiedet. Ein hochklassiger Konzertabend, bei dem seine Verdienste gewürdigt wurden, bot den festlichen Rahmen.

Ein Abend, an dem sich alles um Markus Hoppe drehte: Im Rahmen eines hochklassigen Konzerts im Birndorfer Bürgersaal verabschiedete sich der Musikverein Unteralpfen von seinem Dirigenten Markus Hoppe, der 25 Jahre im Amt war. Im Blickpunkt des Abends standen auch seine Frau Manuela Hoppe und die beiden Töchter Tamara und Marleen, die alle seit Jahren aktiv im Verein mitwirken.

Als Anerkennung für seine Verdienste überreichte ihm der Vorsitzende Daniel Ebner die Ehrenurkunde des Vereins und ernannte ihn zum Ehrendirigenten. Als Geschenk präsentierte er eine Himmelsliege, „damit du künftig deine freie Zeit auch richtig genießen kannst.“ Dazu stimmte der Verein ein gemeinsames Lied an: „Dankeschön, die Zeit mit dir war wunderschön.“ Auch Pfarrer Klaus Fietz dankte für das gute Miteinander und die vielen kirchlichen Anlässe, die vom Verein musikalisch begleitet wurden. „Was für ein Geschenk kann ich noch machen?“ fragte er. Seine Antwort, indem er Hoppe die Hand reichte: „Ich heiße Klaus.“ Dem schloss sich Pfarrer Greulich an: „Ich heiße Joachim.“

Der Ehrenvorsitzende Georg Baumgartner erinnerte daran, dass Markus Hoppe bereits mit elf Jahren seinen ersten Auftritt am Flügelhorn hatte. „Musik und Verein waren der größte Teil deiner Freizeitbeschäftigung“, sagte er. Auch andere Mitstreiter und Mitglieder des Orchesters griffen zum Mikrofon, um Hoppes Verdienste zu würdigen. Moderatorin Monika Studinger verwickelte ihn in einen kleinen Plausch. Als sie den Titel „Kaiserin Sissi“ ankündigte, fragte sie: „Was haben die beiden gemeinsam?“ Ihre Antwort: „Beide sind zu einer Legende geworden.“ Uwe Baumgartner und Franz Leber, ehemalige Vorsitzende, erinnerten an alte Zeiten und große Ereignisse, „die uns allen viel Spaß gemacht haben.“ Vizedirigent Nico Albiez meinte: „Du hast jedes Jahr noch eine Schippe draufgelegt, sowohl bei der Qualität der Musik als auch bei der Auswahl der Stücke.“ Jedes Jahr ein neues Repertoire aufzulegen, das sei extrem schwer, habe aber extrem gut funktioniert.

Daniel Leber, im Verein für organisatorische Aufgaben zuständig, erklärte: „Bei den Einsätzen warst du immer zur Stelle, du hast immer einen vorbildlichen Teamgeist bewiesen.“ Jürgen Maise präsentierte einige statistische Zahlen, sein Fazit: „Du warst ein Mann der Superlative.“ Daniel Moser erinnerte an die großen Ereignisse aus jüngster Zeit, zuletzt das 125-jährige Vereinsbestehen, das in der Überreichung der Pro-Musica-Plakette gipfelte. Er richtete die Grüße des Bürgermeisters aus und überreichte ein Geschenk der Gemeinde. Auf seine Frage, „Was machst du danach?“, antwortete Markus Hoppe: „Sicher werde ich immer mal wieder am Pult stehen. Dann werde ich mich zu den Bassisten setzen und in der zweiten Reihe mitspielen.“