Von A wie Adventure Golf bis Z wie Zeichnen reichen die Angebote von Ferien zu Hause (Fez) auch in diesem Jahr. Vom 19. August bis 7. September haben rund 40 Vereine und Institutionen sowie die Verwaltung rund 50 Angebote für Kinder und Jugendliche. Es sind noch einzelne Plätze frei, wie die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen mitteilt.

Waldshut-Tiengen Entlastung für berufstätige Eltern: Das Kinderferienprogramm der Stadt Waldshut-Tiengen findet an Pfingsten und im Sommer ganztags statt

Aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen aus Waldshut-Tiengen und Umgebung dürfen sich auf abwechslungsreiche und spannende Wochen freuen. Auch die 33 Betreuer sind gespannt, was auf sie zukommt. Sie wurden beim pädagogischen Tag sowie bei einem Erste-Hilfe-Kurs am Kind auf ihre Aufgaben bei Fez vorbereitet.

Straußenfarm und orientalischer Tanz

Gleich am ersten Fez-Tag können sich die Kinder beim Orientalischen Tanz von 1001 Nacht verzaubern lassen oder auf Entdeckungstour auf die Hochrhein Straußenfarm gehen. Dieses Jahr gibt es auch etwas für Tüftler und zukünftige Ingenieure: Modellflugzeugbau ist angesagt, genauso wie das Handwerken und Schnitzen von Holz. Sportlich wird es bei Krav Maga, Judo oder dem Schnuppertauchkurs. Wer es lieber ruhiger und kreativer angehen möchte, ist beim Comic zeichnen genau richtig.

Der Forscherdrang wird mit Angeboten vom Bund (Was lebt in unserem Bach?) und Nabu (Lebensraum für Insekten, Käfer, Schmetterlinge und Reptilien) gestillt. Wer gerne mit Tieren zusammenarbeitet, auf Höfen unterwegs ist und auch mal gerne backt ist bei Spiel & Spaß mit Hunden oder dem Besuch in Kellers Hofladen genau richtig. Frisch dazu kam auch das Angebot Geocaching im Wildgehege mit Stadtführer Roland Jordan.

In Fezzity haben die Kinder das sagen

In der letzten Fez-Woche findet dann ausschließlich die Kinderspielstadt Fezitty statt, in der die Kinder und Jugendlichen das Sagen haben. Besonders schnell ausgebucht waren die Veranstaltungen des SV Eschbachs (Bubble Soccer) sowie die Lesenacht in der Stadtbibliothek Tiengen. Neben bewährten Veranstaltungen wie Shotokan Karate oder Wie Honig entsteht gibt es in diesem Jahr auch zwölf neue Angebote.

