von Susann Duygu-D'Souza

Sie schrauben, tackern, sägen, bohren, schleifen und hämmern wie die Großen. Eifrig dabei ist auch die siebenjährige Leonie, die eine der jüngsten Teilnehmerinnen des städtischen Ferienprogramms Fez „Handwerk macht Spaß – Kinder basteln mit Holz“ ist. Nach rund zwei Stunden Werkeln erkennt man schon deutlich das kleine hölzerne Boot mit Stoffsegel. Dessen Jungfernfahrt wird wenige Stunden später in Tiengen zusammen mit acht weiteren selbst gebauten Booten auf dem kleinen Bächle in der Hauptstraße stattfinden.

Die siebenjährige Leonie bekommt von Kursleiterin Angela Kunz den Umgang mit der Standbohrmaschine gezeigt. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Weil das Interesse am Holzschnitzen so groß war, hat das Fez-Organisationsteam zusammen mit Angela Kunz von der Holzwerkstatt Gurtweil am Nachmittag noch einen zweiten Kurs auf die Beine gestellt. Wieso gerade diese Veranstaltung bei den Mädchen und Jungen so gut ankommt, erklärt sich Schreinerin Angela Kunz so: „Kinder haben großen Spaß daran, selbst etwas herzustellen. Sie freuen sich, wenn es ein sinnvolles Ergebnis gibt, mit dem sie spielen können.“

Die neunjärige Hanna zeigt ihr Piratensegel, das sie selsbt an den Mast getackert hat. | Bild: Susann Duyu-D'Souza

In diesem Jahr hat das Kinder- und Jugendreferat, das Fez (Ferien zu Hause) organisiert, noch mehr Veranstaltungen im Stadtgebiet im Angebot. Silke Padova, Leiterin des Kinder- und Jugendreferates: „Gastgeber sollten nach wie vor überwiegend lokale Vereine, Firmen und auch Privatpersonen sein. Weggefallen ist aber zum Beispiel das Angebot eines Ausflugs ins Schwarzwald Badeparadies.“ Als Gründe dafür nennt Padova den hohen Betreuungsaufwand und die hohen finanziellen Zuschüsse von Seite der Stadt. Den hat es in der vergangenen Zeit gegeben, damit dieses Angebot bezahlbar für Familien ist. „Zudem hat dieser Ausflug nicht zu einem positiven gruppendynamischen Ergebnis geführt“, sagt Padova. Und außerdem handle es sich bei Fez schließlich um ein Programm, das zu Hause stattfinden soll, so wie es der Name sagt.

Die neunjährige Akeelah beim Hämmern des kleinen Bootshäuschens. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Die Stadt stellt dem Kinder- und Jugendreferat für das Ferienprogramm etwa 15 000 Euro zur Verfügung. Zusätzlich gebe es dieses Jahr 5000 Euro für das Ganztagesangebot in den Pfingstferien. Erstmals gibt es die Ganztagesbetreuung in diesem Jahr auch in den Sommerferien. Durch die Finanzspritze der Stadt können die Ausflüge und Angebote im Rahmen von Fez fast alle kostenlos angeboten werden.

Jannis beim Wechslen des Werkzeugs des Akku-Bohrers. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Insgesamt haben sich 160 Kinder und Jugendliche für Fez angemeldet. „Besonders gut angenommen werden die Klassiker wie Kino und Fezitty, das am kommenden Montag startet“, weiß Silke Padova. In der Kinderstadt Fezitty leben und arbeiten die Kinder wie die Großen. Aber auch Sportangebote oder Bubble Soccer des SV Eschbach, bei dem sich die Teilnehmer über ihren Oberkörper aufblasbare, meist transparente, Kugeln stülpen und damit Fußball spielen, sei stark nachgefragt. Auch Comic zeichnen von Stefanie Wenker und Nathalie Buda sei beliebt.

Angela Kunz von der Holzwerkstatt in Gurtweil freut sich, dass das Interesse an ihrem Kurs ebenfalls sehr gut ist. Die Schreinerin bietet in ihrer Holzwerkstatt seit Jahren Kurse für Kinder und Frauen an, die bei ihr den Umgang mit dem Werkzeug erlernen wollen. Die sorgfältige Handhabung mit den Werkzeugen haben auch die Fez-Kinder gelernt. „Trotzdem sind wir bei den großen Maschinen wie der Standbohrmaschine natürlich immer dabei, denn die Sicherheit der Kinder steht an oberster Stelle“, sagt Kunz.