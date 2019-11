von Herbert Schnäbele

Mit dem Auftritt der Russischen Nationalphilharmonie der Wolga, Saratow unter der Leitung von Arkadi Feldmann und der Pianistin Daria Kochetkova genossen die rund 350 Zuhörer in der Stadthalle Waldshut ein großartiges Musikerlebnis. Beim dritten Konzertabend der Waldshut-Tiengener Konzertsaison 2019/2020 interpretierten im ersten Konzertteil die Pianistin mit ihrer kraftvoll dominanten Spielweise am Flügel unter der meist sensiblen und gefühlvollen Begleitung des Orchesters das Klavierkonzert Nr. 2 f-moll op.21 von Fréderíc Chopin.

In großer Präzision und mit berauschenden Klangbildern bescherte die Russische Nationalphilharmonie der Wolga unter der Leitung von Arkadi Feldmann (Mitte) mit Pianistin Daria Kochetkova rund 350 Zuhörern einen glanzvollen Konzertabend. | Bild: Herbert Schnäbele

Berauschend, mit welcher Präzision die Pianistin das Werk auswendig beherrschte und mit wuchtigen Akkordfolgen sowie wiederholt atemberaubend schnellen Läufen über die gesamte Tastatur dem Werk seine Glanzlichter aufsetzte. Perfekte Triller, auffallend markant ausgeführt, bereicherten zuweilen die mit großer Dynamik erfolgte sehr ausdrucksstarke Darbietung. Insgesamt begeisterte die kraftvolle und virtuose Spielweise der Pianistin in den drei Sätzen der Chopin-Komposition außerordentlich.

Im Wechsel zwischen der feinfühligen Begleitung der Pianistin und klanggewaltigen Zwischenspielen, vor allem im ersten Satz Maestoso, demonstrierte das russische Orchester wiederholt seine große Bandbreite in der Dynamik, Rhythmik und Klangfülle. Im zweiten Konzertteil interpretierte das Orchester in seiner großen Besetzung mit Harfe die Suite zum Ballett „Schwanensee“, op. 2 von Peter Tschaiowsky mit insgesamt acht Sätzen.

Akkurat und mit großer Präzision

Nach schwungvollem Auftakt in einem wahren Feuerwerk der Streicher dominierte in diesem Konzertteil die eher leichte Ballettmusik verschiedener Märchenmotive, die das Orchester aber nicht minder forderte. Akkurat und in großer Präzision präsentierte Arkadi Feldmann ein berauschendes Musikerlebnis in großer Perfektion, das das Publikum am Schluss zu frenetischem Applaus veranlasste. Wie schon die Pianistin im ersten Teil gab auch Feldmann sogar zwei Zugaben, bevor er sich von den begeisterten Zuhörer verabschieden durfte.