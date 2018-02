vor 1 Stunde SK Waldshut-Tiengen Fasnachtsmontag in Waldshut: Einbrüche in Arztpraxis und Büro

Unbekannte plünderten bei ihrem Einbruch in eine Arztpraxis ein Sparschwein, in einem Büro im selben Haus in der Waldshuter Rheinstraße stahlen sie einen dreistelligen Geldbetrag aus einer Kassette. Die Einbrüche wurden vermutlich über die Mittagszeit verübt.