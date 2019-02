von Vivien Ebner

Die ersten närrischen Veranstaltungen sind bereits vorbei und Fasnachtsartikel jeder Art sind schon seit Wochen in den Regalen der Läden ausgestellt. Das Angebot an Kostümen für das bunte Treiben quillt förmlich über, doch wer zu einer neuen Fasnachtsverkleidung greift, muss dafür auch den vollen Preis zahlen. Anders ist es bei gebrauchter Kleidung, die zum Beispiel am Fasnachtsbasar des Kleiderladens des Deutschen Roten Kreuzes in Waldshut zu einem Angebot, das oft weit unter dem Neupreis liegt, erhältlich ist. Doch wie steht es dort um die Auswahl an Fasnachtskostümen? Ich mache mich beim Fasnachtsbasar im DRK Verbandszentrum in Schmittenau auf die Suche nach einem Kostüm.

Das Sortiment des DRK-Fasnachtsbasars umfasst Kostümen und diverse Accessoires. | Bild: Vivien Ebner

Viele bunte Kleider hängen an den verschiedenen Kleiderstangen im Raum. Sie sind im unteren Zimmer des Fasnachtsbasars im DRK Kreisverbandszentrum ausgestellt. In der Mitte des Raums befindet sich ein Tisch mit allerlei Accessoires wie Hüte, Gürtel, Schmuck und weiterem. "Die Leute standen bereits vor der Eröffnung Schlange", berichtet die ehrenamtliche Helferin Rita Ruby. Die 14 Ehrenamtlichen sammeln das Jahr über Fasnachtskleidung, um sie dann am Fasnachtsbasar für einen kleinen Preis zu verkaufen. Ich nehme mir ein knielanges, blaues Sommerkleid von der Stange und erfrage den Preis. Es würde laut Rita Ruby für drei oder vier Euro verkauft werden.

Weiße Hochzeitskleider mit Rüschen, traditionelle Dirndl und Lederhosen sowie Guggenmusikkostüme in knalligen Farben stechen aus dem Sortiment des Fasnachtsbasars hervor. Alles Einzelteile und keine Massenware. Werde ich darunter auch Verkleidungsmöglichkeiten für mich entdecken? Um einen guten Zustand zu gewähren, werden die Klamotten vor dem Verkauf sorgfältig aussortiert.

Der DRK-Fasnachtsbasar in Waldshut lädt zum Stöbern ein. | Bild: Vivien Ebner

Ich steuere eine üppig mit Klammotten bestücke Kleiderstange an, fahre mit der Hand durch die verschiedenen Stoffe und halte inne, als ich den weichen Stoff eines schwarzen Anzugs fühle. Beim näheren Betrachten fällt mir auf, dass das Kostüm, das ich in der Hand halte, zur Hälfte aus einem kurzen, weißen Brautkleid mit rotem Tüll um die Mitte, und zur anderen Hälfte aus einem klassisch eleganten Anzug in schwarz-weiß besteht. Braut und Bräutigam in einem Kostüm vereint.

Ich beschließe das Kostüm anzuprobieren. Mit einem staunenden "Das wäre doch was für Sie", bestärkt Rita Ruby meinen Entschluss. Auf dem Weg zur Umkleidekabine kommt mir eine Mutter mit Kind entgegen, das einen Zauberstab schwenkt um die sich in der Flüssigkeit des Zauberstabs befindlichen kleinen Glitzerpartikel hin und her tanzen zu lassen. "So einen wollte ich schon immer", sagt es zur Mutter und dann geht es für die beiden zur Kasse.

DRK-Mitarbeiterin Ursula Kavalia probiert vor dem Spiegel einen Schleier an. | Bild: Vivien Ebner

Zurück aus der Kabine blicke ich in den Spiegel. Das Kostüm aus Anzug und Kleid in einem passt zwar, sieht jedoch etwas unförmig aus. Gut, dass das an der Fasnacht keine Rolle spielt. "Etwas fehlt noch", sagt Ursula Kavalia, ebenso Ehrenamtliche des DRK, und schreitet vor zur Hutsammlung. Einen Moment später hält sie mir einen schwarzen Hut entgegen und ich setze ihn auf. Eine weitere Helferin kommt hinzu, kramt in einem Koffer mit bunten Accessoires und zieht eine rote, lange Kunstfeder heraus. Beim Versuch, sie an den Hut auf meinem Kopf zu stecken, fällt sie jedoch wieder ab. "Die Feder kann zuhause angeklebt werden", schlägt sie vor.

Das Kostüm, das ich beim Fasnachtsbasar gefunden habe, stellt zur Hälfte Braut und zur anderen Hälfte Bräutigam dar. | Bild: Ursula Kavalia

Mit oder ohne Feder ist mein Fasnachts-Outfit komplett und wer im nächsten Jahr auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Verkleidung zu niedrigen Preisen ist oder noch Fasnachtszubehör benötigt, um sein Kostüm abzurunden, der wird auf dem DRK Fasnachtsbasar garantiert fündig.