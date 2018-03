vor 7 Stunden Peter Rosa Waldshut-Tiengen Fashion-und-Food-Festival in Waldshut bringt Leckeres für den Gaumen

Burger aus Berlin, Crêpes aus Essen und Indisches aus Weitnau: Der Werbe- und Förderungskreis Waldshut brachte am Wochenende eine Auswahl an Foodtrucks in die Kaiserstraße. Viele Waldshuter Geschäfte lockten an beiden Tagen mit Vorführungen, Aktionen und Gewinnspielen.