vor 40 Minuten SK Waldshut-Tiengen Falsche Spendensammlerin gerät in Waldshut an echten Polizisten

Einem Polizeibeamten in Zivil fiel am Dienstag in Waldshut eine 16-Jährige auf, die vor einem Supermarkt angeblich Spenden für ein Behindertenzentrum sammelte. Der Teenager erhielt einen Platzverweis und eine Anzeige.