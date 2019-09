von Melanie Mickley

„Gleiche Chancen durch fairen Handel“, so lautet das Motto der Fairen Woche, in der bundesweit 2000 Aktionen stattfinden. Auch der Weltladen in der Weihergasse in Tiengen beteiligte sich mit einer Aktion und stellte Schokolade aus Ghana vor. Die Kakaobohnen zu dieser Schokolade (fairafric) werden nicht nur vor Ort angebaut und geerntet, auch der gesamte Produktionsprozess und die Verpackung finden in Ghana statt.

Waldshut-Tiengen Hinter jeder Ware steht ein Gesicht: Ein Besuch im Weltladen Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Auf diese Weise werden viele Arbeitsplätze in der Weiterverarbeitung geschaffen und das lokale Einkommen gesteigert. Von der Qualität der sechs Schokoladen aus Ghana konnten sich die Passanten am Samstag vor dem Weltladen bei einer Verkosten überzeugen. Im gemeinnützigen Weltladen sind neben Schokolade, Kaffee, Reis und Zucker auch Kunsthandwerk und Schmuckstücke erhältlich.