von Susann Duygu-D'Souza

Derzeit finden im Stadtgebiet Waldshut-Tiengen zahlreiche Baumfällungen statt. Grund dafür ist laut Stadtgärtner Bernd Kramm und Thomas Kuhn, stellvertretender Tiefbauamtsleiter, die Verkehrssicherheit. Die sei bei einigen Stellen in Waldshut-Tiengen nicht mehr gewährleistet gewesen, weil einige Bäume abgestorben sind. Als mögliche Folgen nennt Kramm, dass Bäume beispielsweise bei einem Sturm – wie aktuell in der Nacht zu Dienstag – schneller entwurzelt werden oder trockene Äste herunterfallen können.

Waldshut-Tiengen Nach Unwetter: Feuerwehr und Polizei muss im Landkreis Waldshut rund 50 Mal ausrücken Das könnte Sie auch interessieren

Als Grund für das Absterben nennt Kramm die Trockenheit der vergangenen beiden Sommer, deren Auswirkungen erst jetzt sichtbar werden. „Die Folgen einer Trockenperiode zeichnen sich oft erst ein bis zwei Jahre danach ab“, so der Leiter der Stadtgärtnerei. Bisher sind rund 50 Bäume im Stadtgebiet gefällt worden. Wie viele Bäume im städtischen Wald gefällt werden mussten, wie beispielsweise entlang der Kalvarienbergstraße, kann Corinna Kellermann, Revierförsterin in Waldshut, nicht beziffern. „Teilweise haben wir ganze Streifen roden müssen, weil zu viele Bäume betroffen waren.“

Am Mühleberg in Waldshut wurden ebenfalls etliche Bäume gefällt. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Stadtgärtner Bernd Kramm: „Wir versuchen immer, soweit es geht, die Bäume zu erhalten und zunächst nur betroffene Äste abzusägen. Wenn ein Baum dennoch gefällt werden muss, versuchen wir, Ersatz zu schaffen, so wie beispielsweise im Fall der alten Linde vor der Buchhandlung in der Bismarckstraße in Waldshut„, erklärt Bernd Kramm. Dort soll bis März ein Ginkgo gepflanzt werde. Vier dieser Baumarten stehen bereits auf dem Conrad-Gröber-Platz.

Allein im Zuständigkeitsgebiet der Stadtgärtnerei, dazu gehören alle Straßenbereiche, Parkanlagen und Friedhöfe, seien rund 40 Bäume betroffen. Die meisten davon auf dem Bergfriedhof in Waldshut (rund 20 Bäume) und dem Friedhof in Tiengen (vier Bäume). „Auch hier schaffen wir Ersatz und pflanzen neue Bäume. Es gibt bestimmte Arten wie Baumhasel, Hybride von Ebereschen und Zürgelbäume, die besser mit Trockenheit zurecht kommen als beispielsweise Linden, die in der Vergangenheit oft gepflanzt wurden“, informiert Bernd Kramm.

Vor einigen Tagen mussten auch rund zehn Bäume entlang des Rheinuferweges gefällt werden, damit es dort sicher für Fußgänger und Radfahrer ist. Dieser Bereich fällt in das Aufgabengebiet des Tiefbauamtes. Thomas Kuhn, stellvertretender Tiefbauamtsleiter, nennt als Grund für die Fällungen ebenfalls die Trockenheit und die Hitze der vergangenen Sommer. „Die Bäume waren abgestorben. Aus Sicherheitsgründen mussten wir sie fällen. Auch wir versuchen immer, soweit möglich, die Bäume zu erhalten. Beispielsweise gab es an einem Baum eine sogenannte Baumsicherung, bei der einige Äste in der Krone zusammengebunden wurden. So versuchen wir, ihn zu erhalten.“ Neupflanzungen seien entlang des Rheinufer Weges nicht geplant, weil sich dort die Bäume von allein vermehren würden. „Es wachsen schon einige Jungbäume dort, die durch die Fällarbeiten mehr Licht erhalten und so besser wachsen können“, informiert Kuhn.

Aber auch an der Kalvarienbergstraße, Am Mühleberg und oberhalb des Wolfsackerweges mussten etliche tote Bäume gefällt werden. Revierförsterin Corinna Kellermann: „Viele der Bäume waren sehr alt, manche über 200 Jahre. Die Trockenschäden an den Bäumen waren so groß, dass sie gefällt werden musste. Speziell im Bereich oberhalb des Wolfsackerweges waren riesige Bäume betroffen, die sehr dicht an den Wohnhäusern stehen. Die Gefahr, dass sie entwurzeln oder Äste herabfallen und damit Menschen in Gefahr bringen, war dort gegeben.“ Neupflanzungen sind laut Kellermann dort nicht geplant. „Speziell im Wald und in Waldnähe vermehren sich die Bäume von allein. Da bedarf es keiner Pflanzungen.“

Entlang der Kalvarienbergstraße wurden zahlreiche abgestorbene Bäume gefällt, damit die Verkehrssicherheit wieder gegeben ist. Auch an anderen Stellen in der Stadt wie dem Rheinuferweg und auf dem Bergfriedhof mussten Bäume gefällt werden. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann