von Rolf Sprenger

Während ganz Deutschland auf die Fertigstellung des Berliner Flughafen wartet, haben die Kinder des Ferienprogramms der Stadt Waldshut-Tiengen Nägel mit Köpfen gemacht. Innerhalb kürzester Zeit entstand in der Tiengener Stadthalle eine pulsierende Metropole. In FEZitty fehlt es an nichts.

Wohlbefinden: Ärztemangel ist kein Thema in FEZitty. Im Gesundheitszentrum werden alle Wehwehchen fachmännisch versorgt. | Bild: Rolf Sprenger

Rathaus, Gesundheitszentrum, Supermarkt und ein Sportzentrum sorgen für die Grundbedürfnisse.

Organisiert: Die amtierenden Bürgermeister Iva-Maria Mutabdzciz und Leander Dietrich, haben ein offenes Ohr für die Anliegen ihrer Bürger. | Bild: Rolf Sprenger

Selbst eine Zeitung wird täglich von der Redaktion des FEZ-Kuriers herausgegeben.

Informiert: Der FEZ-Kurier erscheint täglich. Die rasenden Reporter versorgen ihre Leser, mit den aktuellen News aus der Stadt. | Bild: Rolf Sprenger

Natürlich gibt es auch Arbeitsplätze vor Ort. In der Schokofabrik werden hausgemachte Pralinen und Plätzchen hergestellt. Eine Bar lockt mit Frucht-Cocktails. In den Restaurants werden Crêpes und Pfannkuchen serviert.

Lecker: Die Barmädchen Larissa Knape, Alina Jaschenko und Rebecca Flum (von links) sind für ihre wunderbaren Cocktails bekannt. Lenn Weber ist ein gern gesehener Gast in der FEZ-Bar. | Bild: Rolf Sprenger

Zwölf „Walties“ gibt es für eine Schicht

Denn wie im wahren Leben, gehört das Arbeiten zu den Pflichten der Kinder. Schließlich müssen die „Walties“ verdient werden. Der „Waltie“ ist die einzig gültige Währung in FEZitty. In einer Schicht können zwölf Walties verdient werden.

Nach Abzug der Steuern, die für die Versorgung der 22 im Ort ansässigen „Rentner“ – gemeint sind die Betreuer – benötigt werden, können sich die Kinder ihre Wünsche erfüllen. Oder sie legen ihr schwer verdientes Geld auf die hohe Kante. Die ortsansässige Bank ist schließlich für ihren guten Service bekannt.

Hausgemacht: Mit selbstgemachten Obstsalat verorgt Klara Kögel ihre Mitbürger. | Bild: Rolf Sprenger

In der Fun-Factory werden unter der Anleitung von Antje Baldischwiler und Annika Lang die künstlerischen Inhalte produziert. Täglich inszenieren die Mitglieder Talentwettbewerbe, Dance-Battles oder Musikaufführungen.

Die Seele baumeln lassen können die Kinder in der Wohlfühl-Oase. In der Kreativ-Werkstatt basteln die Kinder um die Wette. Es ist mächtig was los in der Stadt. Die kleinen Bürger von FEZitty fühlen sich sichtbar wohl.

Auf Achse: Der Postbus verteilt den FEZ-Kurier und die Briefe. Für ein kleines Schwätzchen haben die Beamten auch immer ein wenig Zeit. | Bild: Rolf Sprenger

Konzept will Kindern alle Freiheiten bieten

Das Konzept von Onur Harbelioglu, und seinen Mitstreitern ist aufgegangen. „Wir wollen den Kindern alle Freiheiten lassen“, erläutert er, „sie sollen sich kreativ ausleben, und ihren Ideen freien Lauf lassen. Die Kinder haben das Sagen“, fährt der Sozialpädagoge fort.

Und das klappt hervorragend. Große Vorfreude herrscht bereits auf das Wochenende. Am Freitag darf in der Disco abgetanzt werden. Und am Samstag findet das Ferienprogramm seinen würdigen Abschluss, mit einem gemeinsamen Fest in der Tiengener Stadthalle. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr.